Que dia é o jogo da Argentina x França na final da Copa do Mundo 2022

Seleções se enfrentam na final da Copa do Mundo do Catar no fim de semana, pela disputa do título na 22ª edição

Está definida a final da Copa do Mundo no Catar! O jogo da Argentina x França vai decidir com quem fica o título da 22ª edição do torneio da FIFA no próximo fim de semana direto do Estádio Lusail. Enquanto as seleções se preparam para buscar o tri, confira todos os detalhes da final no texto a seguir.

Quando vai ser o jogo da Argentina x França na Copa?

Anote no calendário torcedor, o jogo da Argentina x França na final da Copa do Mundo será no domingo, 18 de dezembro, ao meio dia (horário de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar.

De um lado, os argentinos passaram por Austrália, Holanda e Croácia para alcançar a sexta final em Copa do Mundo na história. Enquanto isso, os franceses deixaram para trás a Polônia, Inglaterra e Marrocos para chegar até a decisão pela quarta vez.

O futebol não é uma ciência exata e, por isso, não há favorito no duelo. É final de Copa do Mundo, o que torna a disputa ainda mais acirrada entre as duas seleções.

Confira a seguir os detalhes da partida.

DISPUTA DO 3º LUGAR:

Sábado, 17/12:

Croácia x Marrocos - 12h (Horário de Brasília)

Estádio Internacional Khalifa

FINAL:

Domingo, 18/12:

Argentina x França - 12h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Quem se classificou para a final da Copa do Mundo 2022?

Depois de tudo o que o torcedor assistiu, a final da Copa do Mundo não poderia ter um destino diferente: Argentina, sob o comando de Lionel Messi, e a França, com o trio Mbappé, Griezmann e Giroud.

Os argentinos estrearam com derrota para a Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar. Mas a partir da segunda rodada, conseguiram retomar o caminho das vitórias e garantir assim a classificação em primeiro lugar. Nas oitavas de final venceram a Austrália. Nas quartas a Holanda nos pênaltis e, na semifinal, a Croácia.

Do outro lado, a França teve uma estreia digna de campeão do mundo. Contra a Austrália, marcou quatro gols mesmo tomando um dos rivais. Na segunda rodada ganhou da Dinamarca de virada, com dois gols de Mbappé, mas na terceira e última foi derrotado pela Tunísia.

A França passou pela Polônia nas oitavas de final, a Inglaterra nas quartas e o Marrocos na semifinal. Agora, tentará brigar pelo terceiro troféu com a ajuda da estrela de Mbappé.

Argentina: quatro vitórias, um empate (quartas de final mas vitória nos pênaltis) e uma derrota

França: cinco vitórias e uma derrota

Quem será o árbitro da final da Copa do Mundo de 2022?

Ainda não está definido quem será o árbitro da final da Copa do Mundo no próximo domingo, entre Argentina e França no Lusail Stadium.

Porém, dá para saber quem será o escolhido da FIFA por exclusão dos profissionais que já foram embora do Catar após os compromissos. De acordo com o jornal Lance, são doze opções disponíveis no radar da entidade.

Dois brasileiros estão na lista: Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus. Além dos dois, também podem apitar a partida os árbitros Ismail Elfath, Danny Makkelie, Szymon Marciniak, Anthony Taylor, Abdulrahman Al-Jassim, Mustapha Ghorbal, Abdulla Mohammed e Jesus Valenzuela.

Existe também a opção dos árbitros Daniele Orsato, da Itália, e Cesar Ramos, do México, também apitarem a final da Copa do Mundo. Porém, a dupla já trabalhou nas semifinais da Argentina e Croácia e Marrocos e França, respectivamente.

Onde vai ser transmitido a final da Copa 2022?

A final da Copa do Mundo de 2022 será transmitida nos canais Globo (tv aberta) e SporTV (canal pago), além das plataformas com sinal gratuito GloboPlay (streaming e site), FIFA+ (streaming e site), portal GE (site de notícias) e canal do streamer Casimiro (youtube e twitch).

Todas as opções estão disponíveis para os torcedores em qualquer lugar do Brasil. Na Globo, pela TV aberta, é Galvão Bueno quem narra a partida final da Copa do Mundo, enquanto Milton Leite será o responsável no canal SporTV, disponível em operadoras de tv paga.

Nas plataformas GloboPlay e FIFA Plus, dá para assistir de graça a partida sem precisar ser assinante. Basta acessar o site, se cadastrar com email e senha e escolher a opção do canal.

Pelo site do GE (www.ge.globo.com), as imagens da Rede Globo são retransmitidas de graça ao torcedor, assim como o canal do Casimiro no Youtube e Twitch, disponíveis de graça para o internauta.

