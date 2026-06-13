Treino classificatório da Fórmula 1: horário e onde assistir hoje GP de Barcelona

Classificatório para o GP da Espanha de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

A Fórmula 1 volta ao Circuito de Barcelona-Catalunya neste fim de semana para a disputa do Grande Prêmio da Espanha. Antes da corrida, os pilotos entram na pista neste sábado para o treino classificatório, que começa às 11h, no horário de Brasília, e define o grid de largada.

Transmissão do treino classificatório F1 hoje

reino classificatório da Fórmula 1 neste sábado começa às 11h, no horário de Brasília, no Circuit de Barcelona-Catalunya. A sessão terá transmissão para todo o Brasil pelo SporTV, Globoplay e F1 TV Pro. A TV Globo não exibirá a classificação.

A classificação define o grid de largada para o GP de Barcelona-Catalunha, marcado para domingo, 14 de junho. Na prática, o resultado do treino determina a posição em que cada piloto vai largar na corrida principal da sétima etapa da temporada.

O formato é dividido em três partes: Q1, Q2 e Q3. No Q1, todos os pilotos vão à pista e têm 18 minutos para registrar suas melhores voltas. Ao fim da sessão, os cinco mais lentos são eliminados e ocupam as últimas posições do grid.

Depois vem o Q2, com duração de 15 minutos. Nessa fase, os 15 pilotos restantes tentam avançar para a disputa final, mas outros cinco são eliminados. Eles largam entre a 11ª e a 15ª posição, conforme os tempos registrados.

Por fim, o Q3 reúne os dez pilotos mais rápidos do dia. A sessão dura 12 minutos e define as dez primeiras posições do grid. Quem fizer a volta mais rápida nessa etapa conquista a pole position e larga em primeiro lugar no domingo.

Durante a classificação, os pilotos podem completar mais de uma volta rápida dentro do tempo disponível, mas precisam administrar pneus, tráfego na pista e o melhor momento para tentar a volta decisiva.

Circuito do GP da Espanha

O Circuito de Barcelona-Catalunya é uma das pistas mais tradicionais da Fórmula 1 e recebe a categoria desde 1991. Com 4,657 km de extensão, o traçado é conhecido por ser completo, já que reúne retas, curvas de alta velocidade e trechos que exigem muito dos pneus e dos pilotos.

Uma das curiosidades é que Barcelona costuma ser tratada como uma “pista escola” pelas equipes. Como o circuito foi usado durante muitos anos em testes da F1, pilotos e engenheiros conhecem bem cada curva, ponto de freada e reação dos carros no asfalto catalão.

Mesmo assim, a pista não é simples. As curvas longas, especialmente nos trechos de alta velocidade, cobram bastante do pescoço dos pilotos e aumentam o desgaste físico durante a corrida. O pneu dianteiro esquerdo também sofre bastante, principalmente por causa do asfalto abrasivo e das várias curvas para a direita.

A largada é outro ponto de atenção. São 598 metros entre a pole position e a freada da curva 1, o que costuma abrir espaço para disputas logo nos primeiros segundos de prova. Apesar disso, ultrapassar em Barcelona não é tarefa fácil, e a curva 1 costuma ser o principal ponto de ataque.

Entre os números históricos, Michael Schumacher é o piloto com mais poles no circuito, com sete. Já o recorde de vitórias é dividido entre Schumacher e Lewis Hamilton, ambos com seis triunfos. Outro dado curioso é que a última vitória de Fernando Alonso na Fórmula 1 aconteceu justamente em Barcelona, em 2013.

Nos últimos anos, Max Verstappen dominou a prova, com vitórias em 2022, 2023 e 2024. Em 2025, porém, Oscar Piastri colocou a McLaren no topo ao fazer a pole e vencer a corrida, além de registrar o recorde de volta da pista, com 1min15s743.

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