Esporte

Treino classificatório F1 hoje: que horas começa o treino do GP de Mônaco 2026

Fórmula 1 chega em Mônaco neste sábado, 6 de junho.

Escrito por Anny Malagolini
Horário treino classificatório F1 hoje F1 em Mônaco - Getty

A sessão mais importante do fim de semana acontece neste sábado, 6 de junho. Os pilotos entram na pista para disputar a classificatório do Grande Prêmio de Mônaco, etapa considerada uma das mais decisivas da temporada devido à dificuldade de ultrapassagem nas estreitas ruas de Monte Carlo. Quem conquistar uma boa posição no grid larga com vantagem para a corrida de domingo.

Horário do treino classificatório da F1 hoje

O tradicional Circuito de Mônaco possui 3,337 km de extensão e faz parte da Fórmula 1 desde a temporada inaugural da categoria, em 1950. A classificação para o GP de Mônaco 2026 acontece neste sábado, às 11h (horário de Brasília). A definição do grid será disputada no formato tradicional da Fórmula 1, dividido em Q1, Q2 e Q3.

Sábado, 6 de junho | Fórmula 1 – 11h – Treino classificatório (sportv e F1 TV)

Domingo, 7 de junho | Fórmula 1 – 10h – Grande Prêmio de Mônaco (TV Globo, sportv e F1 TV)

Calendário da Fórmula 1 2026

Domingo, 7 de junho – Fórmula 1

Grande Prêmio de Mônaco, Circuito de Mônaco (10h)

Domingo, 14 de junho – Fórmula 1

Grande Prêmio da Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha (10h)

Domingo, 28 de junho – Fórmula 1

Grande Prêmio da Áustria, Red Bull Ring (10h)

Domingo, 5 de julho – F1

Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Circuito de Silverstone (11h)

Domingo, 19 de julho – F1

Grande Prêmio da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps (10h)

Domingo, 26 de julho – F1

Grande Prêmio da Hungria, Hungaroring (10h)

Domingo, 23 de agosto – F1

Grande Prêmio da Holanda, Circuito de Zandvoort (10h)

Domingo, 6 de setembro – F1

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Grande Prêmio da Itália, Circuito de Monza (10h)

Domingo, 13 de setembro – F1

Grande Prêmio da Espanha, Circuito de Madri (10h)

Domingo, 27 de setembro – F1

Grande Prêmio do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku

Domingo, 11 de outubro – F1

Grande Prêmio de Singapura, Circuito de Marina Bay (9h)

Domingo, 25 de outubro – F1

Grande Prêmio dos Estados Unidos, Circuito das Américas

Domingo, 1º de novembro – F1

Grande Prêmio da Cidade do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

Domingo, 8 de novembro – F1

Grande Prêmio de São Paulo, Autódromo de Interlagos

Sábado, 21 de novembro – F1

Grande Prêmio de Las Vegas, Circuito da Strip de Las Vegas

Domingo, 29 de novembro – F1

Grande Prêmio do Catar, Circuito Internacional de Lusail

Domingo, 6 de dezembro – Fórmula 1

Grande Prêmio de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

A temporada 2026 da Fórmula 1 conta com 24 etapas e marca a estreia do GP de Madri no calendário. O campeonato será encerrado em dezembro com a tradicional corrida em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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