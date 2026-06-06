Treino classificatório F1 hoje: que horas começa o treino do GP de Mônaco 2026
Fórmula 1 chega em Mônaco neste sábado, 6 de junho.
A sessão mais importante do fim de semana acontece neste sábado, 6 de junho. Os pilotos entram na pista para disputar a classificatório do Grande Prêmio de Mônaco, etapa considerada uma das mais decisivas da temporada devido à dificuldade de ultrapassagem nas estreitas ruas de Monte Carlo. Quem conquistar uma boa posição no grid larga com vantagem para a corrida de domingo.
Horário do treino classificatório da F1 hoje
O tradicional Circuito de Mônaco possui 3,337 km de extensão e faz parte da Fórmula 1 desde a temporada inaugural da categoria, em 1950. A classificação para o GP de Mônaco 2026 acontece neste sábado, às 11h (horário de Brasília). A definição do grid será disputada no formato tradicional da Fórmula 1, dividido em Q1, Q2 e Q3.
Sábado, 6 de junho | Fórmula 1 – 11h – Treino classificatório (sportv e F1 TV)
Domingo, 7 de junho | Fórmula 1 – 10h – Grande Prêmio de Mônaco (TV Globo, sportv e F1 TV)
Calendário da Fórmula 1 2026
Domingo, 7 de junho – Fórmula 1
Grande Prêmio de Mônaco, Circuito de Mônaco (10h)
Domingo, 14 de junho – Fórmula 1
Grande Prêmio da Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha (10h)
Domingo, 28 de junho – Fórmula 1
Grande Prêmio da Áustria, Red Bull Ring (10h)
Domingo, 5 de julho – F1
Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Circuito de Silverstone (11h)
Domingo, 19 de julho – F1
Grande Prêmio da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps (10h)
Domingo, 26 de julho – F1
Grande Prêmio da Hungria, Hungaroring (10h)
Domingo, 23 de agosto – F1
Grande Prêmio da Holanda, Circuito de Zandvoort (10h)
Domingo, 6 de setembro – F1
Grande Prêmio da Itália, Circuito de Monza (10h)
Domingo, 13 de setembro – F1
Grande Prêmio da Espanha, Circuito de Madri (10h)
Domingo, 27 de setembro – F1
Grande Prêmio do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku
Domingo, 11 de outubro – F1
Grande Prêmio de Singapura, Circuito de Marina Bay (9h)
Domingo, 25 de outubro – F1
Grande Prêmio dos Estados Unidos, Circuito das Américas
Domingo, 1º de novembro – F1
Grande Prêmio da Cidade do México, Autódromo Hermanos Rodríguez
Domingo, 8 de novembro – F1
Grande Prêmio de São Paulo, Autódromo de Interlagos
Sábado, 21 de novembro – F1
Grande Prêmio de Las Vegas, Circuito da Strip de Las Vegas
Domingo, 29 de novembro – F1
Grande Prêmio do Catar, Circuito Internacional de Lusail
Domingo, 6 de dezembro – Fórmula 1
Grande Prêmio de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina
A temporada 2026 da Fórmula 1 conta com 24 etapas e marca a estreia do GP de Madri no calendário. O campeonato será encerrado em dezembro com a tradicional corrida em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.