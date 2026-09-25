Treino classificatório F1: novo horário e onde assistir GP do Azerbaijão de 2026

É hora de acelerar em Baku. Nesta sexta-feira (25), os pilotos entram na pista para disputar o treino classificatório do Grande Prêmio do Azerbaijão, que define as posições de largada para a corrida. Em um dos circuitos mais desafiadores da temporada, cada décimo de segundo pode fazer a diferença. A sessão terá transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 9 horas, de Brasília. A qualificação para o GP do Azerbaijão usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3. A sessão terá transmissão para todo o Brasil pelo SporTV, Globoplay e F1 TV Pro. A TV Globo não exibirá a classificação.

A programação do GP do Azerbaijão terá horários diferentes do habitual neste fim de semana. A mudança acontece porque o domingo (27) é reservado ao Dia da Memória no país, data marcada por homenagens e pelo luto em memória das vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh. Por isso, toda a programação da Fórmula 1 em Baku foi antecipada em um dia, e a corrida será disputada no sábado (26), em vez do tradicional domingo.

Os dois primeiros treinos livres aconteceram na quinta-feira (24). Na sexta (25), será realizado o terceiro treino livre, seguido pela classificação que definirá o grid de largada. A prova principal encerra o fim de semana no sábado, a partir das 8h.

Pista do GP do Azerbaijão

O Circuito da Cidade de Baku é uma das pistas mais emocionantes e únicas da Fórmula 1. Localizado no coração da capital do Azerbaijão, Baku, ele combina o melhor das características de um circuito de rua e alta velocidade.

O local sediou sua primeira corrida em 2016 como Grande Prêmio da Europa e é chamado de Grande Prêmio do Azerbaijão desde 2017.

Projetada pelo renomado arquiteto Hermann Tilke, a pista é conhecida por sua mistura de curvas fechadas e longas retas. Uma de suas características marcantes é uma reta de 2,2 km, onde os carros podem atingir velocidades superiores a 350 km/h. O traçado da pista serpenteia pela cidade, passando por pontos turísticos como a Torre da Donzela e as muralhas de Icherisheher, do século XII.

Uma das partes mais desafiadoras do circuito é a Curva 8, um trecho estreito de apenas 7,6 metros de largura que corta o centro histórico da cidade. Ela leva os pilotos ao limite e já foi palco de muitos momentos inesquecíveis ao longo dos anos.