Esporte

Treino classificatório F1: novo horário e onde assistir GP do Azerbaijão de 2026

GP sofreu alterações na programação por causa de comemoração local

Escrito por Anny Malagolini
treino classificatório F1 hoje Circuito de Baku - Foto: arquivo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

É hora de acelerar em Baku. Nesta sexta-feira (25), os pilotos entram na pista para disputar o treino classificatório do Grande Prêmio do Azerbaijão, que define as posições de largada para a corrida. Em um dos circuitos mais desafiadores da temporada, cada décimo de segundo pode fazer a diferença. A sessão terá transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 9 horas, de Brasília. A qualificação para o GP do Azerbaijão usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3. A sessão terá transmissão para todo o Brasil pelo SporTV, Globoplay e F1 TV Pro. A TV Globo não exibirá a classificação.

A programação do GP do Azerbaijão terá horários diferentes do habitual neste fim de semana. A mudança acontece porque o domingo (27) é reservado ao Dia da Memória no país, data marcada por homenagens e pelo luto em memória das vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh. Por isso, toda a programação da Fórmula 1 em Baku foi antecipada em um dia, e a corrida será disputada no sábado (26), em vez do tradicional domingo.

Os dois primeiros treinos livres aconteceram na quinta-feira (24). Na sexta (25), será realizado o terceiro treino livre, seguido pela classificação que definirá o grid de largada. A prova principal encerra o fim de semana no sábado, a partir das 8h.

Pista do GP do Azerbaijão

O Circuito da Cidade de Baku é uma das pistas mais emocionantes e únicas da Fórmula 1. Localizado no coração da capital do Azerbaijão, Baku, ele combina o melhor das características de um circuito de rua e alta velocidade.

O local sediou sua primeira corrida em 2016 como Grande Prêmio da Europa e é chamado de Grande Prêmio do Azerbaijão desde 2017.

Projetada pelo renomado arquiteto Hermann Tilke, a pista é conhecida por sua mistura de curvas fechadas e longas retas. Uma de suas características marcantes é uma reta de 2,2 km, onde os carros podem atingir velocidades superiores a 350 km/h. O traçado da pista serpenteia pela cidade, passando por pontos turísticos como a Torre da Donzela e as muralhas de Icherisheher, do século XII.

Uma das partes mais desafiadoras do circuito é a Curva 8, um trecho estreito de apenas 7,6 metros de largura que corta o centro histórico da cidade. Ela leva os pilotos ao limite e já foi palco de muitos momentos inesquecíveis ao longo dos anos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026

Tem F1 hoje? Quando é o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Espanha 2026

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Espanha 2026

Kimi Antonelli vence GP da Itália

Kimi Antonelli vence GP da Itália: italiano quebra jejum de 60 anos em Monza

Confira o Grid de Largada da Fórmula 1 em Monza. Gasly na Pole Position

Grid de Largada da Fórmula 1 tem Gasly na Pole Position da Itália

treino classificatório F1 hoje

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Itália 2026

grid de largada

Veja como ficou o grid de largada para o GP da Holanda e quem sai na pole

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes