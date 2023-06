Treino livre F1 no Canadá: horário e onde assistir ao vivo nesta sexta

Dois treinos livres serão realizados nesta sexta-feira, no Circuito Gilles Villeneuve, no Canadá

Preparado para grandes emoções com a Fórmula 1? Os pilotos chegam ao Canadá para disputar a oitava prova da temporada da F1, o Grande Prêmio do Canadá. O Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, será o palco do Treino livre F1 nesta sexta-feira, 16/06. O horário do treino F1 hoje e como assistir você confere a seguir.

Qual é o horário do treino F1 hoje no Canadá?

O primeiro treino livre da Fórmula 1 nesta sexta começa às 14h30, horário de Brasília, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Mais tarde, o segundo treino livre tem início às 18h. Os pilotos terão à disposição dois jogos de pneus duros, três jogos de pneus médios, oito jogos de macios e o pneu intermediário verde.

Sexta-feira, 16/06:

14h30 - Treino livre 1 (BandSports)

18h - Treino livre 2 (BandSports)

Sábado, 17/06:

13h30 - Treino livre 3 (BandSports)

17h - Treino classificatório (Band, BandSports, site da Band e Bandplay)

Domingo, 18/06:

15h - GP do Canadá (Band, BandSports, site da Band e Bandplay)

19h - Reprise GP do Canadá (BandSports)

Como assistir o treino livre da Fórmula 1?

Para assistir o treino livre da Fórmula 1 é necessário sintonizar o canal BandSports ou o F1 TV Pro, disponíveis em qualquer lugar do Brasil.

O canal só está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Sérgio Maurício narra o treino ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir os dois treinos livres nesta sexta-feira.

Quem quer acompanhar online pode assinar o F1 TV, o serviço oficial da Fórmula 1. O streaming está disponível no site (www.f1tv.formula1.com) por US$ 5,19 (R$ 26,99) ao mês e US$ 39,99 (R$ 200) o plano anual.

Como funciona o treino livre?

O treino livre na Fórmula 1 reúne os vinte pilotos para as três sessões no fim de semana, sempre às sextas e aos sábados. Cada sessão tem um tempo diferente e não dá pontuação pelo resultado da corrida. É importante ressaltar também que a classificação dos treinos não interfere na prova de domingo.

O primeiro treino é disputado na sexta-feira, com uma hora e meia. Mais tarde, o segundo treino livre mantém a mesma duração com todos os pilotos na pista. No sábado, o terceiro e último treino livre do fim de semana é realizado por uma hora.

A FIA determinou em 2022 que pilotos reservas - jovens que são contratados pelas equipes para entrarem na pista em caso de acidentes ou lesões dos titulares - precisam ser escalados para ao menos uma sessão dos treinos livres na temporada.

