UFC hoje (06/11): horário e onde assistir as lutas de sábado

Hoje tem briga por cinturão no UFC 268. Realizado no Madison Square Garden, em Nova York, o evento traz a disputa entre Kamaru Usman e Colby Covington pelo cinturão do peso meio-médio, enquanto Rose Namajunas e Zhang Weili brigam no peso-palha. Com o Card Preliminar, as lutas começam a partir das 19h (horário de Brasília) enquanto o Principal a partir das 23h. Confira as lutas do UFC 268 hoje ao vivo, horários e saiba onde assistir.

Onde assistir as lutas do UFC 268 hoje ao vivo e horário?

O UFC 268 dá início com o Card Preliminar a partir das 19h (horário de Brasília) neste sábado e, mais tarde, o Card Principal com a briga por cinturões às 23h, no horário de Brasília. O evento terá transmissão ao vivo do canal Combate, disponível apenas em operadoras por assinatura, ao vivo com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa, Minotauro e Daniel Fucs.

Entretanto, o Facebook do UFC Brasil e o canal SporTV 3 disponibilizam duas lutas do Preliminar ao vivo para todo o Brasil acompanhar de graça. Basta sintonizar o canal em operadoras ou então pelo portal do Facebook no UFC.

Horário: 19h e 23h (horário de Brasília)

Transmissão: Combate

Claro TV – canal 240 e canal 740

Sky – canal 190 e canal 590

Vivo TV – canal 161 e 785

Oi TV – canal 360

UFC 268 tem briga por cinturão

O nigeriano Kamaru Usman e o norte-americano Colby Covington disputam o cinturão da categoria meio-médio até 77,1 Kg neste sábado no UFC 268. Porém, a luta se trata de uma revanche entre os dois já que em 2019 se enfrentaram com Usman levando a melhor. Agora, Colby quer a revanche e espera melhor a melhor no peso meio-médio para ter o cinturão.

Do outro lado, a norte-americana Rose Namajunas e a chinesa Zhang Weili também disputam cinturão no UFC 268 hoje depois de lutarem em abril deste ano onde Rose levou a melhor no octógono. O confronto promete colocar muito fogo em luta pelo cnturão neste sábado no Madison Square Garden.

Todas as lutas do UFC 268 hoje

O Ultimate Fighting Championship é dividido em duas categorias: o Card Preliminar e o Principal. Neste sábado, além das disputas por cinturões como luta principal, o UFC 268 traz também três brasileiros disputando no octógono mais famoso do esporte.

Alex Poatan irá enfrentar o grego Andreas Michailidis pelo peso-médio. Depois, John Allan também irá se apresentar no evento contra Dustn Jacoby na categoria peso meio-pesado. Por fim, Bruno Souza estreia no evento do UFC contra Melsik Baghdasaryan pelo peso-pena.

Confira todas as lutas deste sábado.

CARD PRINCIPAL

Kamaru Usman x Colby Covington (Cinturão meio-médio até 77,1 Kg)

Rose Namajunas x Zhang Weili (Cinturão peso-palha até 52,1 Kg)

Frankie Edgar x Marlon Vera (Peso-galo até. 61,2 Kg)

Shane Burgos x Billy Quarantillo (Peso-pena até 65,7 Kg)

Justin Gaethje x Michael Chandler (Peso-leve até 70,3 Kg)

CARD PRELIMINAR

Alex Poatan x Andres Michailidis (Peso-médio até 83,9 Kg)

Al Iaquinta x Bobby Green (Peso-leve até 70,3 Kg)

Phil Hawes x Chris Curtis (Peso-médio até 83,9 Kg)

Edmen Shahbazyan x Nassourdine Imavov (Peso-médio até 83,9 Kg)

Ian Garry x Jordan Williams (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Gian Villante x Chris Barnett (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Dustin Jacoby x John Allan (Peso meio-pesado até 92,9 Kg)

Melsik Baghdasaryan x Bruno Souza (Peso-pena até 65,7 Kg)

CJ Vergara x Ode Osbourne (Peso-mosca até 56,7 Kg)

