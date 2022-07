UFC hoje: horário e onde assistir luta de Peña x Nunes ao vivo (30/07)

Tem luta por cinturão no UFC hoje! O octógono mais famoso do mundo recebe neste sábado, 30 de julho, a luta principal entre a brasileira Amanda Nunes e a norte-americana Julianna Peña, na categoria peso-galo. O UFC 277 tem início às 19h (Horário de Brasília), seguindo durante a noite com grandes disputas de muita qualidade e com brigas por cinturões.

Confira a programação completa do UFC 277 neste sábado para não perder nenhuma luta.

Horário do UFC hoje ao vivo

O UFC hoje começa às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília, diretamente dos Estados Unidos.

Todas as lutas do UFC serão transmitidas ao vivo pelo canal Combate, disponível em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Para acompanhar ao vivo o evento, o torcedor deve obter o canal por valor extra na mensalidade.

Online, o serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens do UFC para a plataforma disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

No início do evento, o Facebook do UFC Brasil transmite de graça e ao vivo as duas primeiras lutas do dia.

Horário: a partir das 19h (horário de Brasília)

Local: Dallas, no Texas, Estados Unidos

Onde assistir UFC hoje: Combate e Globo Play

UFC hoje Card Completo 2022

Tem luta por cinturão no UFC 277 hoje! A brasileira Amanda Nunes enfrenta a norte-americana Julianna Peña, pela categoria peso-galo. Peña é a atual detentora do cinturão e promete defender o seu reinado neste sábado.

Também no Card Principal, o mexicano Brandon Moreno enfrenta o australiano Kai Kara-France por disputa do cinturão interino no peso-mosca.

As lutas valendo cinturão no UFC hoje estão programadas para durarem 5 rounds, enquanto as demais devem seguir por 3 rounds.

Além de Amanda, também aparecem no UFC 277 os brasileiros Alexandre Pantoja e Rafael Alves. O primeiro enfrenta o norte-americano Alex Perez na categoria Peso-mosca, enquanto o segundo disputa com também americano Drew Dober, pelo Card Preliminar da noite.

Confira a programação e o Card completo no UFC hoje.

CARD PRELIMINAR – 19h

Alex Morono x Matthew Semelsberger (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Drew Dober x Rafael Alves (Peso-leve até 70,3 Kg)

Don’Tale Mayes x Hamdy Abdelwahab (Peso-pesado até 120,2 Kg):

Drakkar Klose x Rafa Garcia (Peso-leve até 70,3 Kg)

Michael Morales (77,3 Kg) x Adam Fugitt (Peso meio-médio até 77,1 Kg):

Peso-galo (até 61,2 Kg): Joselyne Edwards (62,3 Kg) * x Ji Yeon Kim (61,2 Kg)

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Nicolae Negumereanu (93 Kg) x Ihor Potieria (92,5 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Orion Cosce (78,2 Kg) ** x Mike Diamond (76,8 Kg)

CARD PRINCIPAL – 23h

Julianna Peña x Amanda Nunes (Cinturão peso-galo até 61,2 Kg)

Brandon Moreno x Kai Kara-France (Cinturão interino peso-mosca até 56,7 Kg)

Derrick Lewis x Sergei Pavlovich (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Alexandre Pantoja x Alex Perez (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Magomed Ankalaev x Anthony Smith (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Confira como foi a pesagem para o UFC 277.

