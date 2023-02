UFC hoje vai passar na BAND? Como assistir as lutas deste sábado (11/02)

Duas brigas por cinturões e estreia de brasileiro. O UFC hoje promete muita disputa acirrada e entretenimento para o torcedor que é apaixonado pelo esporte. Neste sábado, 11 de fevereiro, diretamente da Austrália, o UFC 284 traz o quarto evento da liga de MMA na temporada, com início às 20h (Horário de Brasília).

Aqui está tudo o que você precisa saber para acompanhar o UFC hoje ao vivo.

Onde vai passar o UFC hoje ao vivo

O streaming UFC Fight Pass é quem transmite o UFC hoje em todo o Brasil. A emissora BAND optou por não transmitir o evento neste sábado.

Isso significa que o torcedor não tem como assistir na televisão o UFC 284. Só dá para acompanhar as lutas através da plataforma de streaming por assinatura.

O UFC Fight Pass está disponível no site e em dispositivos móveis. Por mês, o torcedor deve desembolar R$ 29,90 ou R$ 298,80 no ano. A plataforma disponibiliza lutas antigas, histórias do MMA e documentários com entrevistas especiais, além de programas exclusivos.

Dá para assistir o no navegador do computador ou qualquer aparelho que seja conectado na internet, através também do celular no aplicativo em dispositivos Android, iOS, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Chromecast, Roku e LG Smart TV.

Horário : 20h (Horário de Brasília)

: 20h (Horário de Brasília) Local : Austrália

: Austrália Onde assistir: UFC Fight Pass

Card completo UFC 284

Neste sábado, o UFC 284 visita a Austrália para acompanhar duas lutas por cinturões em diferentes categorias.

Pelo cinturão interino na categoria peso-pena, Yair Rodriguez e Josh Emmett entram no octógono do maior evento de MMA do mundo. A disputa não tem favorito.

Mais tarde, Islam Makhachev e Alexander Volkanovski vão se enfrentar na categoria peso-leve para saber quem será declarado o campeão.

CARD PRINCIPAL - 00h (meia noite)

Cinturão peso-leve (até 70,3 Kg): Islam Makhachev x Alexander Volkanovski

Cinturão interino peso-pena (até 65,7 Kg): Yair Rodriguez x Josh Emmett

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Randy Brown

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Justin Tafa x Parker Porter

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jimmy Crute x Alonzo Menifield

CARD PRELIMINAR - 20h

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Tyson Pedro x Modestas Bukauskas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Culibao x Melsik Baghdasaryan

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Shannon Ross x Kleydson Rodrigues

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jamie Mullarkey x Francisco Prado

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jack Jenkins x Don Shainis

Peso-palha (até 52,1 Kg): Loma Lookboonmee x Elise Reed

Peso-pena (até 65,7 Kg): Shane Young x Blake Bilder

Peso-leve (até 70,3 Kg): Zubaira Tukhugov x Elves Brener

Acompanhe a pesagem.



Tem brasileiros no UFC?

O UFC na Austrália hoje traz dois brasileiros no Card preliminar: Kleydson Rodrigues e Elves Brener. Os dois atletas prometem sair apenas com a vitória neste sábado, no maior evento de MMA do planeta.

Kleydson assinou com o UFC em setembro de 2021. Ele perdeu na estreia diante de CJ Vergara depois de três rounds bem movimentados.

Enquanto isso, Elves Brener terá uma ajuda especial neste sábado. Trata-se de Charles do Bronx e Allan "Puro Osso" Nascimento, que treinam e acompanham o colega. O amazonense estreia neste sábado contra o russo Zubaira Tukhugov.

Elves vem com um cartel de 13 vitórias e três derrotas, com vitória os últimos dois confrontos por finalizações.

Leia também

