UFC vai passar na Band? Programação do UFC Vegas 78 hoje - 12/08

Não tem briga por cinturão no UFC Vegas 78 mas a luta principal da noite vai ser entre dois brasileiros, Rafael do Anjos e Vicente Luque, no peso meio-médio neste sábado, 12 de agosto, no UFC hoje. Com início às 17h, horário de Brasília, saiba se terá a transmissão da Band hoje.

Além de Rafael e Vicente, o evento deste sábado contará com a participação de outros quatro brasileiros: Polyana Viana, Iasmin Lucindo, Luana Santos e Jaqueline Amorim entre o card preliminar e principal.

Band vai transmitir o UFC hoje?

O torcedor acompanha o Card Principal do UFC hoje na Band, na TV aberta, às 20h, horário de Brasília, além da retransmissão gratuita no site da emissora e também no Bandplay. Mais cedo, o Card Preliminar será exibido com exclusividade na plataforma UFC Fight Pass para assinantes.

As primeiras lutas estarão disponíveis de graça no UFC Brasil no Youtube.

Vicente Luque, 31 anos, acumula vitórias pela via rápida, com mãos velozes que lhe concedem knockdowns em sua jornada. Hoje é o atual décimo colocado no ranking peso-leve, combinando velocidade, força e precisão. O brasileiro busca espantar a má fase e quem sabe alcançar a luta pelo cinturão dos meio-médios.

Rafael dos Anjos, 38 anos, é ex-campeão peso-leve com 32-14 no cartel. Esta é a segunda passagem do brasileiro na categoria peso meio-médio e, quem sabe desta vez, lutar pelo cinturão. Rafael é um dos mais experientes lutadores do UFC, com 21 vitórias no leve, com precisão de golpes além da facilidade em saber controlar o adversário.

Card Preliminar - a partir das 17h (UFC Fight Pass)

Card Principal - a partir das 20h (Band e UFC Fight Pass)

Como assistir o UFC Vegas 78 no site da Band?

A Bandeirantes transmite na TV aberta a luta entre Rafael dos Anjos e Vicente Luque para todo o Brasil, programada para começar à noite neste sábado, em Las Vegas, Estados Unidos. Além de acompanhar na televisão, o apaixonado por artes marciais também pode ver o evento no celular de graça.

Como a Band é um canal aberto, a retransmissão no site e em sua plataforma são 100% gratuitos, por isso saiba como assistir em cada uma das opções.

Opção 1) Acesse www.band.com.br no seu computador, clique em 'Ao vivo', localizado no menu principal escrito em branco e espere carregar. Escolha a opção da Band e, em seguida, cadastre o seu email com nome e senha para acessar o portal. Assim que a página te redirecionar, dê o play e acompanhe a programação.

Opção 2) Entre no site www.bandplay.com pelo computador, clique em 'entrar' e faça o cadastro gratuitamente. Daí, vá em 'ao vivo', e clique no ícone da Bandeirantes e dê o play.

Opção 3) Baixe o aplicativo Bandplay em seu celular, tablet ou smartv, preencha o cadastro e, depois, vá na opção 'ao vivo', localizada no menu central. Depois, é só escolher a imagem da Band e assistir.

O que esperar da luta entre Rafael do Anjos e Vicente Luque?

Dois veteranos nas artes marciais, ambos brasileiros e com muita lenha para queimar. É assim que o desafio entre Vicente Luque e Rafael dos Anjos deste sábado, no peso meio-médio, pode ser definido. São dois lutadores com estilos bem parecidos, mas com ideais e históricos bastante diferentes.

Rafael está em ação no UFC há 15 anos, um experiente lutador, fazendo a sua luta de número 47 Ele não luta desde dezembro do ano passado já que passou por uma cirurgia no desvio de septo em fevereiro, segundo o portal GE. Com seu estilo agressivo, ele quer a chance de brigar novamente pelo cinturão no meio-médio.

Já Vicente, com mãos velozes e muita agressividade, vem para o tudo ou nada. O brasileiro, nascido nos Estados Unidos, é considerado um 'cara duro', com a mão 'pesada', pontual em cada um dos seus golpes. Em 13 lutas, ele venceu sem precisar da pontuação dos juízes, utilizando a via rápida como principal arma.

