Ingressos do Pré-Olímpico vôlei masculino começam a ser vendidos

Torneio será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre setembro e outubro de 2023

Os ingressos para os jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino começaram a ser vendidos nesta terça-feira, 5, para clientes do Banco do Brasil. Ao todo serão 7 partidas no Maracanãzinho no Rio, entre 30 de setembro e 8 de outubro, e a venda para o público em geral começa só na sexta-feira, 08/09, a partir das 12h.

Confira a tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Ingressos do Pré-Olímpico de vôlei masculino para cliente BB

Quem é cliente do Banco do Brasil (Ourocard) pode comprar o ingressos para o Pré-Olímpico de vôlei masculino através do site Eventim. Para comprar acesse www.eventim.com.br e clique em "Registrar Agora" no ícone à direita, no alto da página. Para quem já é cliente do site, então basta realizar o login.

Retorne ao menu principal do site e clique na propaganda do Pré-Olímpico de vôlei masculino no meio da página, nas cores preto e dourado. Assim que a página carregar, clique em "Ingressos", escolha o dia e o jogo que quer assistir e toque em 'Disponível'.

Insira o código do seu cartão Ourocard (seis primeiros dígitos), clique em 'Aplicar' e compre o ingresso.

Os ingressos para quem é cliente do Banco do Brasil custam R$ 50 a arquibancada, R$ 75 o Premium e R$ 600 a Experiência Quadra, com vista privilegiada além de serviços como comidas e bebidas não alcóolicas. Segundo o Portal Vôlei Brasil, horários em que o Brasil não joga são mais baratos, saindo R$ 10 a arquibancada e o premium, para clientes do BB.

Veja os dias de jogos do Brasil de vôlei masculino

30 de setembro - Brasil Catar - 10h - 1ª rodada

01 de outubro - Brasil x República Tcheca - 10h - 2ª rodada

03 de outubro - Brasil x Alemanha - 20h30 - 3ª rodada

04 de outubro - Brasil x Ucrânia - 20h30 - 4ª rodada

06 de outubro - Brasil x Cuba - 10h - 5ª rodada

07 de outubro - Brasil x Irã - 10h - 6ª rodada

08 de outubro - Brasil x Itália - 10h - 7ª rodada

Como comprar os ingressos para o público geral

A partir do dia 8 de setembro, sexta-feira, os ingressos do Pré-Olímpico de vôlei masculino estarão disponíveis para o público geral, e será possível comprar pelo site da Evetim e na bilheteria física, no estádio do Engenhão. As vendas começam às 12h (horário de Brasília), seja local ou pela internet.

O Estádio Nilton Santos está localizado na Rua José dos Reis, número 425, no bairro Engenho de Dentro. As bilheterias responsáveis são a Bilheteria Norte e não haverá cobrança de taxa pelo serviço. Os torcedores só podem comprar os tickets em dias de semana, sem funcionamento em dias de jogos ou feriados.

Qualquer torcedor pode comprar mais de um ingresso pelo dia e horário no Maracanãzinho - que tem capacidade para 11.800 torcedores.

30 de setembro:

Brasil x Catar / Itália x República Tcheca - 10h e 13h30

Arquibancada - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência Quadra - R$ 600

Irã x Alemanha / Cuba x Ucrânia - 17h e 20h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência Quadra - R$ 100

01 de outubro:

Brasil x Rep. Tcheca / Cuba x Alemanha - 10h e 13h30

Arquibancada - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência Quadra - R$ 600

Itália x Catar / Irã x Ucrânia - 17h e 20h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência Quadra - R$ 100

03 de outubro:

Irã x Catar / Cuba x Rep. Tcheca - 10h e 13h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência Quadra - R$ 100

Itália x Ucrânia / Brasil x Alemanha - 17h e 20h30

Arquibancada - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência Quadra - R$ 500

04 de outubro:

Irã x Rep. Tcheca / Itália x Alemanha - 10h e 13h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência Quadra - R$ 100

Cuba x Catar / Brasil x Ucrânia - 17h e 20h30

Arquibancada - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência Quadra - R$ 500

06 de outubro:

Brasil x Cuba / Itália x Irã - 10h e 13h30

Arquibancada - R$ 70

Premium - R$ 100

Experiência Quadra - R$ 500

Ucrânia x Catar / Alemanha x Rep. Tcheca - 17h e 20h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - R$ 200

Experiência Quadra - R$ 100

07 de outubro:

Brasil x Irã / Itália x Cuba - 10h e 13h30

Arquibancada - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência Quadra - R$ 600

Ucrânia x Rep. Tcheca / Alemanha x Catar - 17h e 20h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência Quadra - R$ 100

08 de outubro:

Brasil x Itália / Irã x Cuba - 10h e 13h30

Arquibancada - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência Quadra - R$ 600

Ucrânia x Alemanha / Rep. Tcheca x Catar - 17h e 20h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência Quadra - R$ 100

Grupo do Brasil no Pré-Olímpico

Com sede no Rio de Janeiro, o Brasil está no grupo A ao lado de Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia. As seleções vão se enfrentar em turno único entre sete rodadas, sob o sistema de pontos corridos, onde a vitória dá pontos na classificação.

São 24 seleções divididas em três grupos de oito. As seis vagas disponíveis para as Olimpíadas de Paris do ano que vem serão distribuídas aos dois melhores do grupo, enquanto as outras cinco vão ser definidas através do ranking da FIVB.

A França é a única equipe que não disputa o qualificatório porque tem vaga assegurada em todas as modalidades.

GRUPO A (Rio de Janeiro): Brasil, Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia

GRUPO B (Tóquio): Japão, Egito, Finlândia, Eslovênia, Sérvia, Tunísia, Turquia e Estados Unidos

GRUPO C (Xian): Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Holanda, México e Polônia

Onde assistir os jogos do Pré-Olímpico no Brasil?

Os direitos de transmissão do Pré-Olímpico de vôlei masculino e feminino pertencem ao Sportv, canal disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na programação.

A Globo não confirmou a transmissão de confrontos do Pré-Olímpico na TV aberta, mas todos os embates do Brasil estão garantidos no Sportv. Quem é assinante do Globoplay e possui o canal na programação pode ver a retransmissão ao vivo na plataforma.

Outra maneira de assistir é a FIVB TV, serviço de streaming oficial, mas sem narração ou comentários em português. Pagando R$ 4,99 por mês, dá para assistir todos os jogos ao vivo, além de entrevistas com os jogadores.

