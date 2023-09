Ainda tem ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino no Rio de Janeiro?

O time do Brasil vai disputar o Pré-Olímpico de vôlei masculino no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, de 30 de setembro a 8 de outubro. Os ingressos estão à venda no site Eventim e também na bilheteria do Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo. Saiba como adquirir os tickets.

Veja que dia tem jogo do Brasil vôlei masculino

Comprar ingresso do Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023

Quem quer assistir o Brasil em quadra pelo Pré-Olímpico pode comprar o ingresso no Eventim, site responsável pelas vendas do torneio de vôlei masculino, e também na bilheteria do Estádio Nilton Santos, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro.

Porém, só dá para comprar o ticket para os jogos do Brasil contra o Catar, República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, Cuba e Irã. O duelo da Seleção contra a Itália, no último dia, já está esgotado em todos os setores.

Siga o passo a passo e saiba como comprar os ingressos.

Passo 1: Acesse www.eventim.com.br ou baixe o aplicativo no celular, clique no ícone localizado ao lado do desenho do globo no menu principal, e faça o login. Caso contrário, toque em 'Registrar agora'.

Passo 2: Se você já possui o cadastro no Eventim basta preencher o espaço com email e senha, mas se ainda não tem é só preencher os espaços em branco com as informações pessoais de forma gratuita.

Passo 3: Retorne ao menu principal e escolha o evento do Pré-Olímpico.

Passo 4: Daí, escolha o dia que deseja comprar e clique em 'Ingressos', escolha a área que quer adquirir e finalize a compra.

Preços dos ingressos no Pré-Olímpico no Rio

Os ingressos custam a partir de R$ 22 e quem é cliente Ourocard, no Banco do Brasil, tem desconto na hora de comprar os ingressos entre as três áreas do Maracanãzinho. Veja os preços atualizados no Pré-Olímpico de vôlei masculino.

Sábado, 30/09

Brasil x Catar - 10h

Itália x República Tcheca - 13h30

Arquibancadas - R$ 110

Premium - indisponível

Experiência - R$ 660

Irã x Alemanha - 17h

Cuba x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 22

Premium - R$ 22

Experiência - R$ 110

Domingo, 01/09

Brasil x República Tcheca - 10h

Cuba x Alemanha - 13h30

Arquibancadas - R$ 110

Premium - indisponível

Experiência - R$ 660

Itália x Catar - 17h

Irã x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 22

Premium - R$ 22

Experiência - R$ 110

Terça-feira, 03/10

Irã x Catar - 10h

Cuba x República Tcheca - 13h30

Arquibancadas - R$ 22

Premium - R$ 22

Experiência - R$ 110

Itália x Ucrânia - 17h

Brasil x Alemanha - 20h30

Arquibancadas - R$ 88

Premium - indisponível

Experiência - R$ 550

Quarta-feira, 04/10

Irã x República Tcheca - 10h

Itália x Alemanha - 13h30

Arquibancadas - R$ 22

Premium - R$ 22

Experiência - R$ 110

Cuba x Catar - 17h

Brasil x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 88

Premium - indisponível

Experiência - R$ 550

Sexta-feira, 06/10

Brasil x Cuba - 10h

Itália x Irã - 13h30

Arquibancadas - R$ 77

Premium - indisponível

Experiência - R$ 550

Ucrânia x Catar - 17h

Alemanha x República Tcheca - 20h30

Arquibancadas - R$ 22

Premium - R$ 22

Experiência - R$ 110

Sábado, 07/10

Brasil x Irã - 10h

Itália x Cuba - 13h30

Arquibancadas - R$ 110

Premium - indisponível

Experiência - R$ 660

Ucrânia x República Tcheca - 17h

Alemanha x Catar - 20h30

Arquibancadas - R$ 22

Premium - R$ 22

Experiência - R$ 110

Domingo, 08/10

Ucrânia x Alemanha - 17h

República Tcheca x Catar - 20h30

Arquibancadas - R$ 22

Premium - R$ 22

Experiência - R$ 110

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O Brasil de vôlei masculino terá sete desafios no Pré-Olímpico a cumprir. No grupo A, com sede no Rio de Janeiro, vai jogar contra o Catar, República Tcheca, Itália, Alemanha, Ucrânia, Cuba e Irã em turno único, isto é, apenas uma vez contra cada oponente.

Os favoritos no grupo são Brasil e Itália, mas a Alemanha também promete incomodar. O primeiro e o segundo colocado na tabela se classificam direto para as Olimpíadas de Paris, enquanto as outras cinco vagas serão distribuídas pelo Ranking da FIVB, com preferência para seleções de continentes que ainda não se classificaram.

Sábado, 30/09:

Brasil x Catar às 10h - Sportv 2

Domingo, 01/10:

Brasil x República Tcheca às 10h - Sportv 2

Terça-feira, 03/10:

Brasil x Alemanha às 20h30 - Sportv 2

Quarta-feira, 04/10:

Brasil x Ucrânia às 20h30 – Sportv 2

Sexta-feira, 06/10:

Brasil x Cuba às 4h – Sportv 2

Sábado, 07/10:

Brasil x Irã às 10h – Sportv 2

Domingo, 08/10:

Brasil x Itália às 10h – Sportv 2

