Brasil vence Bulgária e próximo jogo de vôlei feminino é na quarta

Foi no tie-break, mas a Seleção Brasileira de vôlei feminino garantiu a vitória por 3 sets a 2 (parciais de 25/13, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8) em cima da Bulgária nesta terça-feira, 19 de setembro, em Tóqui, pela terceira rodada do Pré-Olímpico. O elenco já se prepara para o próximo jogo na quarta-feira, contra Porto Rico.

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra Porto Rico

O time feminino do Brasil no vôlei retorna para a quadra na madrugada de quarta-feira, 20 de setembro, contra Porto Rico na quarta rodada do Pré-Olímpico, em Tóquio. O jogo começa às 04h, horário de Brasília, e tem transmissão exclusiva do Sportv 2 em operadoras de televisão por assinatura.

O Brasil sofreu para ganhar da Bulgária na terça. Em apagão no meio da partida, teve que levar o duelo para o quinto set e se esforçar para conquistar os dois pontos em desvantagem contra os oponentes. O time brasileiro segue em terceiro lugar com 8 pontos, enquanto Japão e Turquia somam 9 cada.

Porto Rico tem apenas 3 pontos na classificação e não deve brigar pelas duas vagas olímpicas disponíveis no grupo B, é o Brasil de vôlei feminino o favorito para anotar os três pontos.

Brasil x Porto Rico - 4ª rodada

Data: Quarta-feira, 20 de setembro

Horário: 04h

Local: Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

VEJA: jogadoras da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico

Como funciona o Pré-Olímpico?

O Pré-Olímpico de vôlei feminino é organizado pela Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, um ano antes do início das Olimpíadas de Paris de 2024. É um processo qualificatório onde seis vagas olímpicas tornam-se disponíveis e, a partir daí, as equipes precisam brigar por elas através de confrontos entre si.

As 24 seleções são divididas em três grupos de oito através de sorteio, onde se enfrentam em turno único, isto é, apenas uma vez contra os outros sete adversários da mesma chave onde a vitória dá pontos para o elenco ocupar uma melhor posição na tabela.

Ao fim das rodadas, os dois melhores de cada um dos três grupos se classifica para as Olimpíadas, já que o Pré-Olímpico disponibiliza seis vagas de vôlei feminino. A França já tem a vaga garantida por ser o país sede, enquanto as outras cinco vagas serão definidas pelo Ranking da FIVB, dando prioridade para as seleções de continentes que ainda não classificaram.

Classificação do Pré-Olímpico atualizada

Com a vitória em cima da Bulgária, o Brasil somou dois pontos enquanto Japão e Turquia anotaram três em confrontos contra Porto Rico e Peru respectivamente.

O Pré-Olímpico determina que os dois primeiros da classificação é que carimbam o passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris, enquanto os outros competidores terão que torcer por uma vaga através do Ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Para o Brasil conseguir a classificação terá que vencer os outros confrontos, principalmente contra o Japão e a Turquia em Tóquio, no país asiático.

Classificação do grupo B no Pré-Olímpico vôlei feminino até terça-feira

1 Japão - 9 pontos

2 Turquia - 9 pontos

3 Brasil - 8 pontos

4 Bélgica - 3 pontos

5 Argentina - 3 pontos

6 Porto Rico - 3 pontos

7 Bulgária - 1 ponto

8 Peru - 0 pontos

Leia também:

Preços do ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino começam em R$ 70