André e George na final vôlei de Praia: horário do Pan hoje (27)

André e George estão na final do Pan no vôlei de praia - Foto: Reprodução/Gaspar Nóbrega/COB

Dupla vai disputar a final do vôlei de praia contra cubanos em Penalolen, no Chile

André e George está na final do vôlei de praia masculino, que será realizada nesta sexta-feira, 27 de outubro, a partir das 19h (de Brasília). A dupla brasileira vai enfrentar os cubanos Jorge Alayo e Noslen Díaz, no Centro de Vóleibol Playa, em busca da terceira medalha de ouro na modalidade para o Brasil.

Saiba quando o Brasil de vôlei masculino estreia no Pan 2023

Como assistir a final do Vôlei de Praia masculino no Pan?

Exclusivamente na internet, os canais Time Brasil e CazéTV no Youtube vão passar a final entre André e George e Jorge Alayo e Noslen Díaz no vôlei de praia nesta sexta-feira, às 19h. Também dá para ver a decisão da modalidade no streaming do comitê Canal Olímpico Brasil através do site.

O Brasil é bicampeão no vôlei de praia, mas a dupla André e George disputará pela primeira vez a final de um Pan-Americano, o campeonato das Américas. No Mundial disputado no México no mês passado, os brasileiros sequer passaram da fase classificatória.

No Pan de Santiago, a dupla venceu dois dos três confrontos na fase classificatória, derrotada justamente pelos cubanos. Mesmo assim, superaram as quartas e a semifinal contra os anfitriões, os primos Grimalt, por 2 sets a 0, com parciais de 13/21 e 17/21.

TV: sem transmissão

Internet: Canal Olímpico Brasil e canais Time Brasil e CazéTV no Youtube

Quem são André e George no vôlei de praia?

Campeões brasileiros de vôlei de praia em 2023, a dupla André e George é a grande chance do Brasil retomar a liderança em pódios em Olimpíadas. Os brasileiros jogam edições do Mundial, Elite, Olimpíadas e Pan, e até alcançaram o primeiro lugar no ranking.

O feito aconteceu em fevereiro de 2021, quando a dupla venceu o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21. Com os resultados nas areias, André e George conquistaram a pontuação necessária para subir ao alto da lista. Em 2022, eles também assumiram a ponta mesmo sem conseguir chegar até a semifinal do Elite 16.

André Stein, 29 anos, passou por clubes em São Caetano e Mauá, até ser convidado para atuar no vôlei de praia. Entre os companheiros de André na areia estão foi Everson Índio, Marcus Borlini, Vinicius, Daniel Souza, Oscar, Ricardo, Evandro, Alison e finalmente George em 2019.

Já George, 27 anos, teve como colegas de equipe os atletas Pedro Henrique, Arthur Lanci, Guto, Jô, Thiago, Pedro Solberg, André Stein e finalmente André.

Quem é a dupla Jorge Alayo e Noslen Díaz?

Rivais do Brasil na final do vôlei de praia do Pan, a dupla Jorge Alayo e Noslen Díaz é o número 34 no ranking mundial da FIVB com 3960 pontos. Os atletas se uniram em 2022 e, desde então, passaram a protagonizar as principais disputas da modalidade.

Jorge e Noslen disputaram diferentes campeonatos nacionais, continentais e internacionais, mas sem grandes conquistas como Mundial, Olimpíadas ou Pan. Este ano, venceram o bronze no Jogos Centro-Americanos e do Caribe e a prata no Circuito NORCECA em Punta Cana.

No Pan de Santiago, a dupla venceu justamente André e George, ganhou de Flores e Guatemala, da Guatemala, e Murray e Noriega, da Colômbia. Nas quartas de final passaram por Tenorio e Leon e, na semifinal, derrotaram os americanos Webber e Smith por 2 sets a 0.

Esta será a segunda vez que Jorge Alayo e Noslen Díaz enfrentará a dupla brasileira André e George. Na fase classificatória os cubanos ganharam por 2 sets a 1.

Saiba qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino