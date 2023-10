Quando o Brasil de vôlei masculino estreia Pan 2023?

Após conquistar a vaga olímpica para Paris, a Seleção Brasileira de vôlei masculino estreia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago na segunda-feira, dia 30 de outubro, sob o comando do treinador Giuliano Ribas. O elenco brasileiro quer quebrar o jejum de 12 anos sem ganhar a medalha de ouro.

Tabela de jogos do Brasil no Pan-Americanos de Santiago

O próximo jogo do Brasil de vôlei masculino será contra a Colômbia pela primeira fase dos Jogos Pan-Americanos de 2023. A partida será na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, que tem capacidade para 12 mil torcedores, e além disso haverá transmissão nos canais CazéTV e Time Brasil no Youtube.

Nesta início de disputa os times são divididos entre dois grupos: A com as seleções de Brasil, Colômbia, Cuba e México, e o grupo B com Argentina, Porto Rico, Chile e República Dominicana. Durante a primeira fase, o Pan vai ter quatro jogos por dia, sempre às 10h30, 13h30, 17h30 e 20h30, no horário de Brasília.

Brasil x Colômbia (1ª rodada) | Pan-Americanos de Santiago

Segunda-feira, 30/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Brasil x México (2ª rodada) | Pan-Americanos de Santiago

Terça-feira, 31/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Brasil x Cuba (3ª rodada) | Pan-Americanos de Santiago

Quarta-feira, 01/11 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Quem sãos os jogadores do Brasil?

Sob o comando do técnico Giuliano Ribas, assistente técnico durante a campanha do Pré-Olímpico, o Brasil vai disputar a quinta medalha de ouro no Pan com o líbero Maique; os levantadores Thiaguinho e Brasília; os opostos Darlan e Felipe Roque; os ponteiros Adriano, Honorato, Lukas Bergmann e Maicon; e os centrais Otávio, Judson e Thiery.

Figuras como Darlan, Otávio, Lukas Bergmann, Adriano e Honorato o torcedor assistiu no Pré-Olímpico, qualificatório que o Brasil conquistou a vaga olímpica para Paris. Darlan, com 21 anos, destacou-se ao substituir o irmão Alan em quadra durante os jogos contra a Alemanha, Ucrânia, Cuba e Itália. Já o ponteiro Honorato chegou a ser criticado, mas foi bem na reta final do campeonato.

Felipe Roque ficou fora da convocação para o Pré-Olímpico, mas está de volta para jogar o Pan. Otávio, Adriano e Lukas ficaram na reserva na maior parte do campeonato, mas agora deverão jogar como titulares.

Quem são os favoritos no Pan?

Sem Estados Unidos e Canadá na disputa, não dá para negar que o Brasil assume o favoritismo no vôlei masculino do Pan de Santiago. Outros times que também vão brigar pelo ouro são Argentina e Cuba, com a República Dominicana correndo por fora.

O time masculino da Argentina chegou até as quartas de final da Liga das Nações este ano, além de vence pela primeira vez o Sul-Americano. No Pré-Olímpico ficou fora da classificação para Paris, mas promete brigar pela vaga no ranking mundial da FIVB.

Já Cuba, maior vencedora do Pan com cinco medalhas de ouro, também é outra grande e tradicional seleção a concorrer pelo título da edição. O elenco jogou a Liga das Nações e o Pré-Olímpico, mas também ficou fora da briga pela vaga ao perder para o Brasil.

A República Dominicana, por outro lado, é um time que sempre surpreende no vôlei masculino. Com jovens em sua convocação, poderá surpreender aqueles que acompanham todos os jogos.