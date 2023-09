Ao vivo: assistir jogo Sérvia x México vôlei feminino no Pré-Olímpico (15/9)

A Sérvia estreia no Pré-Olímpico de vôlei feminino nesta sexta-feira, 15 de setembro, contra o México na primeira rodada do grupo A. O duelo vai ser em Ningbo, na China, às 23h (de Brasília) com transmissão ao vivo. O torneio é disputado em pontos corridos portanto ninguém pode ser eliminado se perder.

Onde assistir Sérvia x México vôlei feminino ao vivo

Nenhuma emissora de televisão vai transmitir o jogo da Sérvia e México vôlei feminino. A plataforma digital VB TV é a única que exibe o duelo da primeira rodada do Pré-Olímpico nesta sexta-feira, às 23h, disponível em todos os estados do Brasil.

Para assinar a VB TV acesse ww.volleyballworld.tv, clique em 'assine agora' e escolha o melhor plano ao seu bolso, por R$ 4,99 ao mês e R$ 49,99 o pacote anual.

A Sérvia ficou em nono lugar na classificação da Liga das Nações, mas conquistou a medalha de prata no Campeonato Europeu após a derrota para a Turquia na final. Já o México não disputou a competição internacional na temporada.

Sérvia x México - 23h

Ningbo, na China

Onde assistir: VB TV

Conheça as jogadoras da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico

Quais são os grupos do Pré-Olímpico?

Ao todo, 24 seleções estão na disputa doPré-Olímpico de vôlei feminino, que foram divididas em três grupos, isso porque, a modalidade nas Olímpiadas de Paris contará apenas com 6 seleções femininas, ou seja, a maioria desses times serão eliminados. Outro detalhe é que as partidas ocorrem em países diferentes.

Na faixa A estão República Popular da China (anfitriã), Sérvia, República Dominicana, Países Baixos, Canadá, Tchéquia, México e Ucrânia. Os jogos serão em Ningbo.

No grupo B estão as seleções femininas do Japão (anfitrião), Brasil, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.

Para completar, o grupo C apresenta os times da Polônia (anfitriã), Itália, EUA, Alemanha, Tailândia, Colômbia, República da, Coreia e Eslovênia.

Em um primeiro momento, as equipes do mesmo grupo jogam entre si por sete rodadas, em turno único, sob o sistema de pontos corridos, então por enquanto ninguém será eliminado.

Não existe uma final, mas então quem ganha? As duas melhores asseguram a vaga para as Olimpíadas de Paris, enquanto a França já tem o espaço assegurado por ser o país anfitrião.

São seis vagas distribuídas para as Olimpíadas, enquanto as outras cinco serão definidas através do Ranking Mundial da FIVB, com prioridade para seleções de continentes que ainda não confirmaram a classificação e que nunca jogaram o torneio.

Como funciona a pontuação do vôlei?

O Pré-Olímpico de vôlei feminino segue o regulamento da Federação Internacional de Voleibol, o que significa que a vitória dá três, dois ou um ponto para a seleção vitoriosa. A quantidade de pontos depende do placar e também da quantidade de sets em uma partida, ou seja, se o elenco vencer sob a diferença de três sets, fica com o valor máximo.

Se o jogo terminar em 3x1 ou 3x0, o time vencedor fica com três pontos. Mas se o placar final for 3x2, com direito ao quinto set, aí o vencedor leva dois pontos e o perdedor também fica com um, já que batalhou até o último minuto.

Não há empate no vôlei feminino, em caso de empate em 2 x 2 o tie-break entra em cena, conhecido também como o quinto e último set. O time que marcar 15 pontos primeiro vence a partida.

3x1 ou 3x0 = três pontos para o vencedor

3x2 = dois pontos para o vencedor e um para o perdedor

