Jogo de vôlei hoje ao vivo: programação de sexta-feira - 15/09

A programação de vôlei desta sexta-feira, 15 de setembro, traz a última rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Pré-Olímpico feminino e a abertura da fase de grupos no Top 12 no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, com a presença de Duda e Ana Patrícia. Saiba como assistir cada um dos duelos e a agenda completa.

Quais são os jogos de vôlei hoje?

Hoje, 15, não tem jogo do do Brasil, mas tem partidas do Campeonato Paulista de vôlei feminino, enquanto o masculino disputa a quinta rodada.

No Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, o Aberto segue para as quartas de final, enquanto o Top 12, a divisão com as principais duplas da modalidade, tem início nesta sexta-feira, na Praia de Iracema, em Fortaleza, a oitava etapa da competição.

A seguir, a programação do vôlei nesta sexta-feira.

Pré-Olímpico de vôlei feminino:

Bélgica x Bulgária - 22h - Sportv 2 e FIVB TV

Sérvia x México - 23h - FIVB TV

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Repescagem e quartas de final do Aberto - 9h às 19h - Canal Vôlei Brasil

Fase de Grupos Top 12 - 9h às 19h - Canal Vôlei Brasil

Campeonato Paulista de vôlei feminino:

Renasce Sorocaba x Osasco - 19h - Youtube

Sesi Vôlei Bauru x Pinheiros - 20h - Sportv 2

Campinas x Barueri - 20h - Youtube

Campeonato Paulista de vôlei masculino:

Super Vôlei Santo André x Farma Conde - 19h30 - Youtube

Vôlei Renata x Guarulhos - 19h30 - Youtube

Campeonato Paulista sub 21 vôlei masculino:

Itatiba x Osasco - 19h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 17 vôlei masculino:

São Caetano x Centro Olímpico - 17h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 17 vôlei feminino:

São Bernardo x Paineiras - 18h - sem transmissão

Vinhedo x Pinheiros - 18h30 - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 vôlei feminino:

Pinheiros x Paulistano - 18h30 - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 vôlei masculino:

Jundiai x Vôlei Taubaté - 19h - sem transmissão

Farma Conde Vôlei x Esporte Clube Praia - 19h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 14 vôlei feminino:

Regatas x Paineiras - 18h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 14 vôlei masculino:

Centro Olímpico x Vôlei Maua - 18h30 - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 19 vôlei feminino

São Bernardo x São Caetano - 19h - sem transmissão

Vinhedo x SESI SP - 20h - sem transmissão

Como está a classificação do Paulista de vôlei feminino?

A última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista de vôlei feminino, a sétima rodada, com seis equipes disputando a vaga na semifinal. Osasco, Pinheiros e Sesi Vôlei Bauru já estão classificados, mas resta saber quais são as posições na tabela de cada um, especialmente a liderança.

Já o Barueri e o Campinas brigam pela quarta e última vaga da semifinal, já que ambos estão empatados em seis pontos na classificação.

Os confrontos da semifinal no Paulista são definidos da seguinte maneira: o 1º enfrenta o 4º lugar, e o 2º joga contra o 3º na tabela em dois jogos, com Golden Set em caso de empate.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino

1) Osasco - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Pinheiros - 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

3) Sesi Vôlei Bauru - 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

4) Barueri - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

5) Campinas - 6 pontos (duas vitórias e três derrotas)

6) Renasce Sorocaba - 3 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

7) São Caetano - 0 pontos (seis derrotas).

