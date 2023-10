Brasil busca a quinta medalha de ouro em Santiago, no Chile

Com Brasil: tabela da 1ª rodada do vôlei masculino no Pan 2023

Após a conquista da medalha de prata pelo elenco feminino, a Seleção Brasileira de vôlei masculino se prepara para estrear nos Jogos Pan-Americanos. A primeira rodada vai ser na próxima segunda-feira, 30 de outubro, com quatro embates em horários diferentes na programação.

Programação da 1ª rodada do vôlei masculino no Pan

O Brasil está no grupo A com Colômbia, México e Cuba, enquanto o grupo B traz Argentina, Porto Rico, Chile e República Dominicana. Equipes da mesma chave jogam entre si por turno único, onde o primeiro vai direto para a semifinal e o segundo e terceiro disputam as quartas de final.

Na segunda-feira, a primeira rodada do Pan coloca as oito seleções na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, em quatro confrontos por horários diferentes. O Brasil estreia no Pan contra a Colômbia, às 10h30 (de Brasília), enquanto Cuba e México jogam às 13h30.

Os canais Time Brasil e CazéTV no Youtube e o site oficial do Pan (www.panamsportschannel.org) transmitirão todos os jogos ao vivo.

PRIMEIRA RODADA | Vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos

Brasil x Colômbia

Data: segunda-feira, 30/10

Horário: 10h30

Local: Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Cuba x México

Data: segunda-feira, 30/10

Horário: 13h30

Local: Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Argentina x Porto Rico

Data: segunda-feira, 30/10

Horário: 17h30

Local: Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x República Dominicana

Data: segunda-feira, 30/10

Horário: 20h30

Local: Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Confira a programação vôlei feminino nas Olimpíadas 2024 em Paris

O que é o Pan-Americano?

Sob a coordenação do Panam Sports, os Jogos Pan-Americanos de Santiago são o principal evento continental multiesportivo dom momento. Como o próprio nome já diz, apenas delegações da América é que participam da competição, países da América do Sul e América do Norte/Central e Caribe.

Cada uma das equipes consegue a classificação para os esportes de acordo com os torneios continentais e qualificatórios. No vôlei masculino por exemplo, as seleções se garantiram através da Copa Pan-Americana, Jogos Pan-Americanos Júnior e Torneio Classificatório da CSV.

A ideia surgiu em 1932, durante os Jogos Olímpicos nos Estados Unidos, mas a primeira edição só aconteceu em 1951, na cidade de Buenos Aires, Argentina, com 18 modalidades e 21 países. O Brasil garantiu 32 medalhas, sendo cinco de ouro, 15 de prata e 12 de bronze.

Em 2023 são 7 mil atletas latino-americanos de 41 países diferentes com 39 modalidades, sendo o vôlei masculino uma delas. O Brasil possui quatro medalhas de ouro na categoria, em 1963, 1983, 2007 e 2011.

GRUPO A: Brasil, Colômbia, México e Cuba

GRUPO B: Argentina, Porto Rico, Chile e República Dominicana

Qual é o elenco do Brasil?

Depois de brilha dentro e fora das quadras no Pré-Olímpico, o jovem Darlan conquistou a convocação para os Jogos Pan-Americanos, o primeiro da sua carreira. Além do oposto, também foram convocados outros atletas que jogaram no qualificatório como Adriano, Maique, Honorato, Lukas Bergmann, Judson e Otávio.

A lista completa do Brasil no Pan inclui o líbero Maique; os levantadores Thiaguinho e Brasília; os opostos Darlan e Felipe Roque; os ponteiros Adriano, Honorato, Lukas Bergmann e Maicon; e os centrais Otávio, Judson e Thiery, todos jovens talentos.

Felipe Roque ficou fora da convocação para o Pré-Olímpico por problemas pessoais, mas retornou ao grupo para disputar o Pan.

O grupo vai ser comandado por Giuliano Ribas, treinador e integrante da ex-comissão técnica de Renan Dazl Zotto durante o Pré-Olímpico no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. Juba, seu apeldio, trabalha com o voleibol há 30 anos e passou pelo Rexona/Ades para ser auxiliar de estatísticas e no vôlei de praia em 2004. Já em 2010, retornou para a quadra para trabalhar ao lado de Bernardinho na CBV, como auxiliar técnico.

