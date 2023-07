Após perder para a Polônia, o vôlei masculino Brasil está eliminado?

Com a derrota por 3 x 1 para a Polônia na madrugada de sexta-feira, 07 de julho, a Seleção Brasileira caiu para a sexta posição na tabela geral da Liga das Nações de vôlei masculino. O elenco ainda tem mais um compromisso na última rodada, mas o Brasil está eliminado da competição ou não?

Confira como está a classificação vôlei masculino da Liga das Nações

Brasil de vôlei masculino está eliminado da Liga das Nações?

Mesmo perdendo para a Polônia, o Brasil de vôlei masculino não está eliminado da Liga das Nações. Isso porque, a seleção garantiu sua vaga nas quartas de final ainda no jogo contra a Holanda

Mesmo ocupando o sexto lugar na classificação geral, a Seleção Brasileira não pode mais ser alcançada pelos times que estão em nono e décimo lugar, Sérvia e França, pela diferença em vitórias e pontos e por isso já carimbou o passaporte para as quartas de final.

Três semanas de confrontos são realizadas na primeira fase. Os oito melhores avançam para a próxima fase, incluindo a Polônia que tem a vaga garantida por sediar o mata-mata da Liga das Nações.

Em caso de empate entre duas ou mais seleções o número de vitórias é utilizado como critério de desempate.

Quem o Brasil vai enfrentar nas quartas de final?

Já classificado para as quartas de final da Liga das Nações, o elenco ainda não sabe quem vai enfrentar. Todos os quatro jogos são formados a partir do chaveamento olímpico, ou seja, é necessário saber quais são as posições de cada seleção.

Se terminar entre os três primeiros, o Brasil pode pegar a Eslovênia ou a Holanda. Caso contrário, se ocupar a parte de baixo, pega o Japão ou Estados Unidos. As quartas de final vão acontecer em 19 e 20 de julho.

O chaveamento da Liga das Nações funciona da seguinte maneira:

1º colocado x 8º colocado

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

Os confrontos serão realizados em Gdańsk, na Polônia. Daí vem a semifinal e a final, marcadas para 22 e 23 de julho respectivamente.

Qual é o próximo jogo do Brasil vôlei masculino?

A Seleção Brasileira volta a jogar na madrugada de sábado, 08 de julho, contra a China, meia noite, horário de Brasília, direto de Pasay City, nas Filipinas. Este é o último compromisso do elenco brasileiro na terceira semana qualificatória.

O Brasil já está classificado para as quartas de final. O time pode perder o embate contra os chineses, mas como a formação dos confrontos é feito com o chaveamento olímpico, o elenco terá a vantagem se terminar em uma boa colocação na tabela.

O jogo da Liga das Nações vai passar no SporTV 2, disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o país ao vivo.

Brasil x China – sportv 2

Sábado, 08/07 às 0h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

