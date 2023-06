Assistir vôlei feminino do Brasil x Itália online e ao vivo (28/6)

A Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta a Itália nesta quarta-feira, 28/06, pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações em Bangkok, na Tailândia. Com início às 10h30, horário de Brasília, saiba onde assistir vôlei feminino online hoje.

Como assistir vôlei feminino do Brasil hoje?

A partida entre Brasil e Itália de vôlei feminino será transmitida no SporTV 2 nesta quarta-feira para todo o país ao vivo, a partir das 10h30. exibição online da emissora é feita com exclusividade no Globoplay, mas é necessário ser assinante do "pacote 'GloboPlay + canais ao vivo".

A fórmula do torneio prevê que os sete melhores nessa fase se classifiquem para as quartas de final, mais os Estados Unidos como país-sede das finais.

A Itália, após as quatro vitórias da segunda fase, ocupa a oitava posição na classificação com 12 pontos, 5 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Brasil é atualmente o sexto com 18 pontos, 6 vitórias e 3 derrotas.

Essas duas seleções se enfrentaram 4 vezes em 2022, e a Itália venceu em duas ocasiões, incluindo a final da VNL, enquanto o Brasil venceu as outras duas, incluindo a semifinal da Copa do Mundo.

Classificação vôlei feminino - Liga das Nações

Confira a classificação completa do vôlei feminino na Liga das Nações até agora:

1) Polônia - sete vitórias e 20 pontos

2) Estados Unidos - sete vitórias e 19 pontos

3) Alemanha - sete vitórias e 19 pontos

4) Turquia - seis vitórias e 19 pontos

5) China - seis pontos e 18 pontos

6) Brasil - seis pontos e 18 pontos

7) Japão - cinco pontos e 16 pontos

8) Itália - cinco pontos e 12 pontos

9) Canadá - quatro pontos e 13 pontos

10) Holanda - três pontos e 11 pontos

11) Sérvia - três vitórias e 10 pontos

12) República Dominicana - três vitórias e 7 pontos

13) Tailândia - duas vitórias e 8 pontos

14) Bulgária - duas vitórias e 8 pontos

15) Croácia - duas vitórias e 6 pontos

16) Coreia do Sul - zero vitórias e 0 pontos

Liga das Nações 2023

A Liga das Nações de Voleibol é o principal torneio anual internacional de vôlei de salão do mundo, apresentando as 16 melhores equipes do mundo. Cada equipe joga quatro partidas por semana durante três semanas de competição preliminar. Apenas as oito melhores equipes no final das eliminatórias irão para a Rodada Final.

Os EUA sediarão a Rodada Final da VNL Feminina de 2023 de 12 a 16 de julho no College Park Center em Arlington, Texas. A Liga das Nações da FIVB para competições masculinas e femininas é transmitida ao vivo pelo Sportv 2 no Brasil.

