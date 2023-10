Atualizado: Ranking mundial de vôlei masculino antes das Olimpíadas 2024

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol, o ranking mundial de vôlei masculino é a classificação responsável por indicar as posições das seleções de acordo com a escala de pontos e até a distribuir vagas olímpicas. Veja como está o ranking antes do início das Olimpíadas e como está o Brasil.

Ranking mundial de vôlei masculino atualizado

Campeã da Liga das Nações e do Campeonato Europeu, a Polônia é quem ocupa a primeira posição do ranking mundial de vôlei masculino com 421.14. O Brasil, por outro lado, é o quinto colocado com 338.17 pontos, de acordo com a pontuação da temporada.

O ranking é atualizado diariamente pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, entre todas as seleções cadastradas na federação. Cada vitória em torneios nacionais e internacionais dá pontos para o país no ranking, assim como títulos e até triunfos em clássicos.

A Polônia é o exemplo perfeito: em 2023 venceu não só a Liga das Nações, como também o Europeu de vôlei masculino e conquistou a vaga direto para as Olimpíadas.

Até o início dos Jogos de Paris muita coisa irá mudar no ranking, já que a lista será responsável por distribuir as últimas cinco vagas olímpicas para o evento da capital parisiense, em julho de 2024.

Por isso, veja como está os 20 primeiros no ranking até 10 de outubro de 2023.

1) Polônia - 421.14

2) Estados Unidos - 390.91

3) Itália - 342.43

4) Japão - 340.30

5) Brasil - 338.17

6) Argentina - 314.35

7) Eslovênia - 307.12

8) França - 306.80

9) Sérvia - 253.22

10) Alemanha - 249.10

11) Cuba - 236.96

12) Canadá - 222.17

13) Holanda - 214.58

14) Turquia - 210.73

15) Irá - 207.82

16) Ucrânia - 197.60

17) Bélgica - 182.20

18) Egito - 164.05

19) República Tcheca - 160.71

20) Bulgária - 160.07

Como funciona a classificação para as Olimpíadas?

Com exceção da França, que se classifica automaticamente por ser o país anfitrião de 2024, todas as outras seleções buscam a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris através do Pré-Olímpico ou através do ranking mundial de Vôlei masculino, propriedade da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB.

No Pré-Olímpico, as seleções de Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Polônia e Canadá se classificaram para a competição do ano que vem. Com isso, restam apenas cinco vagas a serem distribuídas através do ranking do vôlei masculino.

O regulamento da FIVB prevê que seleções de continentes que ainda não se classificaram terão vantagem, isto é, a Argentina vai brigar pela vaga porque somente o Brasil, da América do Sul, garantiu o seu espaço através do Pré-Olímpico de vôlei.

Com isso, as últimas cinco vagas serão dadas para os melhores colocados de acordo com a regra.

Quando começa o vôlei masculino nas Olimpíadas de Paris?

Sob um novo sistema de disputas, o vôlei masculino terá 12 equipes nas Olimpíadas de Paris. A cerimônia de abertura está marcada para 26 de julho de 2024, no rio Sena, enquanto a competição de vôlei será iniciada no dia seguinte, 27 de julho, com a fase de grupos.

No próximo ano, serão três grupos de quatro equipes onde jogarão entre si por turno único. Sob o sistema de pontos corridos, a vitória por 3x0 ou 3x1 garante três pontos e 3x2 dá dois pontos para o vencedor e um para o perdedor na partida. Assim, os dois primeiros de cada chave avançam direto para as quartas de final, assim como os dois melhores terceiros lugares.

Daí, acontecerão as quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final.

