Classificação final do Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023 atualizada

Seis seleções vão disputar as Olimpíadas de Paris em julho e agosto do ano que vem

Foi uma semana recheada de confrontos entre as 24 seleções, mas o Pré-Olímpico de vôlei masculino chegou ao fim neste domingo, 8 de outubro, com seis seleções garantidas nas Olimpíadas de Paris. Divididas em três grupos, apenas os dois melhores da classificação avançam, por isso veja como ficou a tabela completa.

Seleções de vôlei masculino classificadas Olimpíadas de Paris?

Estão de malas prontas para os Jogos Olímpicos de Paris as seleções de Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Japão, Polônia e Canadá através do Pré-Olímpico de vôlei masculino. O qualificatório é disputado por três grupos sob o sistema de pontos corridos onde os integrantes da mesma chave jogam entre si por turno único, isto é, apenas uma vez por sete rodadas.

A soma de cada ponto entre as rodadas é importante para que a equipe alcance a primeira ou a segunda posição da classificação do seu grupo. Ao fim do Pré-Olímpico, os dois primeiros do grupo avançam direto para as Olimpíadas de Paris.

As outras cinco vagas serão definidas através do ranking mundial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, alterado diariamente em cada novo jogo das seleções.

Classificados de vôlei masculino

Grupo A: Alemanha, Brasil

Grupo B: EUA, Japão

Grupo C: Polônia, Canadá

Classificação do grupo A no Pré-Olímpico de vôlei

Com uma rodada de antecedência, a Alemanha garantiu a vaga para as Olimpíadas de Paris, a 37ª edição do maior evento esportivo do planeta. Enquanto isso, no Maracanãzinho com muita festa verde e amarela, a Seleção Brasileira fechou a sua participação no Pré-Olímpico com vaga ao bater a poderosa Itália.

O resultado colocou o Brasil em segundo lugar na classificação, com 15 pontos, atrás apenas da Alemanha. O brasileiro pode respirar aliviado porque não terá que viver o sufoco de torcer para a sua nação conseguir o seu espaço nas Olimpíadas através do ranking mundial. Enquanto isso, Itália, Cuba, Ucrânia, República Tcheca, Irã e Catar não conseguiram batalhar pelo espaço.

1) Alemanha - 18 pontos (seis vitórias) - CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS

2) Brasil - 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota) - CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS

3) Itália - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

4) Cuba - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

5) Ucrânia - 10 pontos (três vitórias e três derrotas)

6) República Tcheca - 4 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

7) Irã - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

8) Catar - 0 pontos (seis derrotas)

Tabela de classificação do grupo B no Pré-Olímpico

O grupo B, com sede em Tóquio, sequer precisou esperar pela sétima e última rodada do qualificatório para definir os dois classificados à Paris. Os Estados Unidos, tricampeão olímpico, fecharam a sua participação com 18 pontos ao vencer seis dos sete confrontos.

Já o Japão, anfitrião, terminou na segunda posição com 15 pontos, com uma derrota para os americanos. Confiante, o elenco se prepara para disputar as Olimpíadas em busca da segunda medalha de ouro, campeão em 1972.

Eslovênia, Sérvia, Turquia, Egito, Finlândia e Tunísia terão que brigar no ranking mundial.

1) Estados Unidos - 20 pontos (seis vitórias) - CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS

2) Japão - 16 pontos (cinco vitórias e uma derrota) - CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS

3) Eslovênia - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

4) Sérvia - 9 pontos (três vitórias e três derrotas)

5) Turquia - 8 pontos (três vitórias e três derrotas)

6) Egito - 4 pontos (duas vitórias e quatro derrotas)

7) Finlândia - 5 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

8) Tunísia - 1 ponto (seis derrotas)

Classificação do grupo C no Pré-Olímpico de vôlei

Atual campeão da Liga das Nações e do Campeonato Europeu de vôlei masculino, a Polônia se classificou para as Olimpíadas de Paris, apenas confirmando o favoritismo que lhe foi atribuído durante a abertura do torneio realizado na cidade chinesa de Xi'An.

Com sete vitórias, a Polônia fechou a sua participação com 100% de aproveitamento, a melhor campanha da competição com 19 pontos e seis sets perdidos entre os desafios que teve em quadra.

A Bélgica ficou em segundo lugar com 14 pontos, somados em cinco vitórias e duas derrotas. Já Canadá, Argentina, Bulgária, Holanda, China e México não se classificaram.

1) Polônia - 18 pontos (seis vitórias) - CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS

2) Bélgica - 15 pontos (quatro vitórias e duas derrotas) - CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS

3) Canadá - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

4) Argentina - 10 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

5) Bulgária - 9 pontos (três vitórias e três derrotas)

6) Holanda - 6 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

7) China - 5 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

8) México - 0 pontos (seis derrotas)

