Bauru x Minas hoje: onde assistir Supercopa de Vôlei Feminino 2022

É decisão no vôlei feminino! Quem vai conquistar o título da Supercopa, Bauru ou Minas? Na manhã deste domingo, as equipes se enfrentam no Ginásio Paulo Skaf, às 10h (Horário de Brasília), em partida única.

Confira onde assistir Supercopa de Vôlei Feminino 2022 de graça no texto a seguir.

O Bauru venceu a Copa do Brasil da modalidade, enquanto o Minas é o campeão da Superliga na temporada.

Transmissão Supercopa de Vôlei Feminino 2022

O jogo da Supercopa de Vôlei Feminino tem transmissão da Globo e Sportv 2, às 10h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Na TV aberta, a Globo exibe a partida entre Bauru e Minas na grande final do vôlei feminino neste domingo, durante o programa Esporte Espetacular. A narração vai ser de Everaldo Marques ao lado das comentaristas Fabi Alvim e Nalbert.

Outra opção para curtir é o Sportv 2, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Vivo e a Claro. Aqui, Jader Rocha narra e Marco Freitas comenta a partida.

Já no online, a plataforma de streaming GloboPlay está disponível de graça com a retransmissão da Rede Globo, disponível para quem não é assinante. É só acessar no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv com o email e a senha no site da Globo.

Jogadoras na Supercopa hoje

Bauru e Minas são duas grandes equipes no cenário do vôlei feminino pelo Brasil. Além de sempre conquistarem espaço entre as finais dos torneios, elas trazem também jogadoras que defendem também a Seleção Brasileira.

Para o Bauru, a central Lorena e a líbero Nyeme vão brigar pelo título inédito na competição feminina. Já para o Minas, a experiente Carol Gattaz, Thaisa, além da ponteira Pri Daroit, a central Júlia Kudiess e a oposta Kisy.

O duelo neste domingo promete trazer muito brilho dentro de quadra e qualidade. O técnico do Bauru é Marcos Kwiek, enquanto Nicola Negro é o comandante do Minas.

Campeões da Supercopa de Vôlei Feminino

Organizada pela CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, a Supercopa de Vôlei Feminino reúne em uma disputa acirrada os atuais campeões da Copa do Brasil e da Superliga na temporada.

Eles se enfrentam em apenas um jogo para saber quem será o melhor elenco de toda a temporada. No feminino, apenas Flamengo e Praia Clube levantaram troféus.

Por isso, Minas e Bauru poderão conquistar títulos inéditos. Confira os anos e quem venceu.

Praia Clube – 4 títulos (2018, 2019, 2020 e 2021)

Flamengo – 3 títulos (2015, 2016 e 2017)

