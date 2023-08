Brasil é campeão do Sul-Americano de vôlei feminino 2023

Com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira é a grande campeã do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino 2023! O elenco venceu o Peru por 3 sets a 0 nesta terça-feira, 22 de agosto, no Ginásio Geraldão, em Recife, pela penúltima rodada da competição. Este é o 23º título do Brasil no Sul-Americano.

Brasil é campeão do Sul-Americano de vôlei feminino

O Brasil superou o Peru por 3 sets a 0, com as parciais de 25-14, 25-18 e 25-9 e garantiu o título do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino em 2023 com uma rodada de antecedência. Esta é a 15º título medalha de ouro consecutiva do elenco na competição e a 23ª em toda a história, a maior seleção vencedora de todos os tempos.

Além do título, o Brasil ganha novos pontos no ranking da FIVB e também a vaga no Mundial de 2025.

Sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil entrou em quadra confiante nesta terça, no Geraldão. Com nove pontos e três vitórias, o grupo das brasileiras garantiu a primeira posição após a vitória da Argentina contra a Colômbia também nesta terça-feira, em Recife.

O primeiro set foi equilibrado, com as peruanas apresentando o bom desempenho em quadra e as brasileiras dominando por completo a partida, fechando em 25 a 14. No segundo set o Peru seguiu jogando bem, mas o Brasil ampliou a sua vantagem logo de cara e também fechou facilmente por 25 a 18.

No terceiro e último set, placar de 25 a 9 escancarou a superioridade das brasileiras, garantindo com antecipação o título do Sul-Americano de vôlei feminino em 2023.

Mais uma vez Brasil!!! 🇧🇷🏆🥇 Com atuação arrasadora, a seleção feminina foi campeã do Sul-Americano pela 23ª vez, a 15ª consecutiva, com uma rodada de antecedência. A taça veio com vitória sobre o Peru por 3 a 0 (25/14, 25/18 e 25/9), no Geraldão, em Recife. Parabéns! 💚💛 pic.twitter.com/dgfT5SzCZR — CBV (@volei) August 23, 2023

Classificação do Sul-Americano de vôlei feminino

Com a vitória diante do Peru nesta terça-feira, o Brasil levanta a taça pela 23ª vez na história. O time de José Roberto Guimarães estreou com vitória contra o Chile por 3 x 0, depois ganhou da Argentina também em 3 x 0, folgou na segunda-feira e, na penúltima rodada, ganhou do Peru também em 3 x 0.

O Brasil não perdeu nenhum set no Sul-Americano, garantindo a liderança da tabela com nove pontos.

Classificação do Sul-Americano até a quarta rodada de terça-feira

1 Brasil - 9 pontos com 3 vitórias

2 Argentina - 9 pontos com 3 vitórias

3 Colômbia - 6 pontos com 2 vitórias

4 Peru - 0 pontos com nenhuma vitória

5 Chile - 0 pontos com nenhuma vitória

Qual é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

Mesmo com o título garantido, o Brasil encerra a sua participação no Sul-americano de vôlei feminino na quarta-feira, 23 de agosto, contra a Colômbia às 20h30, horário de Brasília, pela última rodada no Geraldão. Resta saber quem ficará em segundo lugar e a segunda vaga para o Mundial de 2025.

O Brasil venceu as três partidas que disputou, enquanto a Colômbia entra em quadra em busca da sua terceira vitória, com dois triunfos e uma derrota na competição.

A partida entre Brasil e Colômbia será transmitida no Sportv 2 ao vivo para todo o Brasil. Quem é assinante do Globoplay pode acompanhar a retransmissão do canal esportivo na plataforma, tanto no computador (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo.

