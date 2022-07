Brasil e Tailândia vôlei feminino hoje: horário da VNL 2022

É tudo ou nada para a Seleção Brasileira! Neste sábado, 2 de julho, o jogo entre Brasil e Tailândia vôlei feminino hoje vai decidir as vagas para a próxima fase da Liga das Nações 2022. Com início a partir das 10h30 (horário de Brasília), o confronto é válido pela penúltima rodada da primeira fase em Sofia, na Bulgária. Com transmissão para o Brasil, saiba onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir Brasil e Tailândia vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil e Tailândia vôlei feminino hoje tem transmissão do SporTV 2, canal da TV paga, e o serviço de streaming Globo play, disponível somente para assinantes da plataforma.

O site do GE (www.ge.globo.com) também transmite ao vivo e de graça, sem pagar nada.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Brasil e Tailândia vôlei feminino hoje: SporTV 2, GE e Globo Play

SporTV 2: SKY: 39 / 439, CLARO/NET: 39 / 539, OI TV: 39, VIVO: 39 / 339 / 819 / 539

GE: www.ge.globol.com

Globo Play: Aplicativo para Android, iOS, tablet, computador e smart TV

Classificação da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

A equipe dos Estados Unidos se mantém na liderança da classificação da Liga das Nações com vôlei feminino, contabilizando 27 pontos. Já o Brasil assumiu a vice-liderança com 26 pontos, torcendo contra os adversários nas últimas rodadas.

Neste momento, a equipe está classificada para disputar as quartas de final, já que aparece dentro da zona de classificação da competição.

1 Estados Unidos – 27 pontos

2 Brasil – 26 pontos

3 Japão – 24 pontos

4 Itália – 23 pontos

5 China – 23 pontos

6 Turquia – 19 pontos

7 Sérvia – 17 pontos

8 Tailândia – 15 pontos

9 Canadá – 12 pontos

10 República Dominicana – 12 pontos

11 Polônia – 11 pontos

12 Alemanha – 11 pontos

13 Bulgária – 9 pontos

14 Bélgica – 6 pontos

15 Holanda – 8 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

