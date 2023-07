Brasil joga hoje? Programação de vôlei masculino no sábado, 15/07

As seleções se preparam para as quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino. O Brasil vai enfrentar a Polônia, enquanto os Estados Unidos terão pela frente a França, última colocada na tabela. Veja a programação de vôlei neste sábado, 15 de julho, e como assistir ao vivo.

Programação de vôlei masculino hoje

Hoje não tem jogo de vôlei masculino, pois as disputas só retornam na semana que vem com as quartas de final. Mas neste sábado, 15, é dia de semifinal na Liga das Nações feminina com duas partidas em horários distintos.

Confira a agenda deste sábado, dia 15, e como assistir cada um deles.

Sábado, 15/07 - Polônia x China às 18h (Sportv 2)

Sábado, 15/07 - Estados Unidos x Turquia às 21h30 (Sportv 2)

Confira a classificação atualizada do vôlei feminino na Liga das Nações.

Quando serão as quartas da Liga das Nações masculina?

Polônia, Brasil, França, Estados Unidos, Itália, Argentina, Japão e Eslovênia entram em quadra na próxima semana, entre quarta e quinta-feira, 19 e 20 de julho, para disputarem as quartas de final.

O elenco de Renan Dal Zotto vai jogar contra a Polônia, anfitriã da etapa final do torneio. O time de elite ficou em terceiro lugar com dez vitórias e duas derrotas, enquanto o Brasil garantiu a sexta posição com oito vitórias e quatro derrotas.

Se o Brasil vencer a Polônia, vai jogar contra a Eslovênia ou Japão. Confira a seguir a agenda das quartas de final da competição masculina.

Quarta-feira, 19 de julho | vôlei masculino

Estados Unidos x França - 12h

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2

Itália x Argentina - 15h

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2

Quinta-feira, 20 de julho | vôlei masculino

Japão x Eslovênia - 12h

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2

Polônia x Brasil - 15h

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2

Como foi a campanha do Brasil na primeira fase?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino estreou na Liga das Nações em 08 de junho, contra a Alemanha, em Ottawa, no Canadá, pela primeira semana preliminar. Por 3 a 1, o grupo brasileiro levou a melhor e subiu na classificação.

Depois, o time de Bruninho e Lucarelli venceu a Argentina, perdeu para a Cuba mas fechou a primeira rodada com triunfo em cima dos Estados Unidos. Na segunda semana, ganhou da Bulgária, perdeu para o Japão, mas superou Eslovênia e França.

Por fim, na terceira e última semana preliminar, perdeu para a Itália, ganhou da Holanda, perdeu da Polônia e fechou a etapa com vitória contra a China. Foram oito vitórias e quatro derrotas com 25 pontos em sexto lugar.