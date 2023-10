Brasil x Alemanha vôlei masculino: horário do 3º jogo do pré-olímpico

A Seleção Brasileira faz seu terceiro jogo no Pré-Olímpico de vôlei masculino nesta terça-feira, 3 de outubro, contra a Alemanha a partir das 20h (de Brasília). O Rio de Janeiro é a sede do grupo A entre as oito seleções, incluindo o Brasil.

Jogo do Brasil de vôlei masculino contra a Alemanha

O Brasil joga no Pré-Olímpico de vôlei masculino contra a Alemanha nesta terça, 3 de outubro, e a partida terá transmissão no Sportv 2 e no streaming VB TV, que faz a exibição mundial. A TV Globo não vai exibir o duelo.

Para o jogo contra a Alemanha a seleção deve entrar em quadra com o líbero Thales, os atletas Bruninho, Alan, Lucão, Lucarelli e Honorato, além de outros atletas a serem utilizados como Flávio, Fernando Cachopa e Otávio. O Brasil segue invicto após vencer o Catar e a República Tcheca, mas ainda há seis jogos pela frente.

Lembrando que a fase preliminar será dividida em três grupos com quatro equipes cada – em vez dos dois grupos de seis vistos em Tóquio 2020.

As duas melhores equipes de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam para os playoffs. Não haverá mudanças a partir de então, ocorrendo quartas de final, semifinais e disputas pelas medalhas de bronze e ouro.

Brasil x Alemanha - 20h30 (de Brasília)

Data: terça, 3 de outubro de 2023

Onde: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Pré-Olímpico 2023

As 24 melhores nações do mundo no vôlei masculino estão competindo no Torneio Qualificatório Olímpico de Voleibol (OQT) da FIVB Road to Paris . As cidades do Rio de Janeiro (Brasil), Tóquio (Japão) e Xi'an (República Popular da China) sediarão o evento de qualificação de 30 de setembro a 8 de outubro de 2023.

As equipes estão em três grupos de oito, sendo que os dois primeiros colocados de cada grupo ao final do torneio se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 .

Confira os próximos jogos da seleção brasileira:

Brasil x Alemanha - 3ª rodada

Terça-feira, 03/10 às 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Quarta-feira, 04/10 às 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Cuba - 5ª rodada

Sexta-feira, 06/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Irã - 6ª rodada

Sábado, 07/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Itália - 7ª rodada

Domingo, 08/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

