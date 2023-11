Brasil x Argentina hoje: onde assistir a final do vôlei no Pan

Neste sábado, 4, o Brasil enfrenta a Argentina na final do vôlei masculino dos Jogos Panamericanos e disputa a medalha de ouro. Os rivais, que são os maiores adversários do time brasileiro, são os atuais bicampeões do torneio. A transmissão será feita ao vivo apenas pela internet.

Que horas começa a final do vôlei hoje?

A final do vôlei entre Brasil e Argentina está marcada para as 20h, horário de Brasília, e a transmissão será feita exclusivamente pela web, gratuitamente, pelos canais do YouTube do Comitê Olímpico Brasileiro e pela CazéTV, comandado pelo influenciador digital Casimiro. O vencedor sobe ao lugar mais alto do pódio e leva a desejada medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos 2023.

A Argentina é a rival a ser superada desde o início do torneio, considerada uma das favoritas para vencer o campeonato. Os hermanos derrotaram o Brasil em Toronto no campeonato de 2015 e foram os campeões em Lima em 2019, depois de derrotarem Cuba. O país vizinho também ficou com a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de 2023, deixando o time brasileiro com a prata.

Vale lembrar que a final do vôlei não será exibida pela Rede Globo. A emissora não comprou os direitos de transmissão, assim como em anos anteriores. O canal irá transmitir apenas os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem em julho de 2024.

Para assistir pelo Comitê Olímpico Brasileiro

Passo 1: busque pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube (@timebrasil).

Passo 2: clique em 'ao vivo' para acessar todas as transmissões do dia. Selecione a que indica a final do vôlei entre Brasil e Argentina e aguarde o início do jogo no horário indicado.

CazéTV

Passo 1: procure pela CazéTV no YouTube (@cazetv).

Passo 2: clique em 'ao vivo' e selecione o vídeo 'Brasil x Argentina FINAL'. Depois é só aguardar o início da transmissão ao vivo.

A seleção brasileira masculina de vôlei está sob o comando do técnico Giuliano Ribas. Com o time saindo vitorioso de todos os últimos jogos, é provável que a escalação se mantenha a mesma das rodadas anteriores - com destaque para Darlan Cunha, de apenas 21 anos, que vem fazendo uma ótima temporada desde os jogos pré-olímpicos em setembro.

Entram em quadra Darlan, Adriano, Otávio, Maique, Honorato e Matheus. Nos últimos duelos, também estiveram em quadra os jogadores Felipe, Lukas, Thiaguinho e Maicon.

Além da final entre Brasil e Argentina, as equipes de Cuba e Colômbia disputam a medalha de bronze às 17h.

Quando termina o Pan 2023?

Os Jogos Pan-Americanos terminam neste domingo, 5, depois de duas semanas de competição em Santiago. As disputas do último dia também serão transmitidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo CazéTV, que exibem os jogos em que os brasileiros têm chances de medalha.

Até este sábado, o Brasil estava em segundo lugar no ranking geral, atrás apenas dos Estados Unidos, com 59 medalhas de ouro, 63 de prata e 57 de bronze, totalizando 179 conquistas. Essa já é a melhor campanha do País desde o início dos Jogos Pan-Americanos.

Transmissões da CazéTV no domingo (05/11):

9h: Karatê (Masculino e feminino)

9h: Patinação de velocidade (Masculino e feminino)

09h19: Tiro com arco (Semifinais e finais)

10h10: Tênis de mesa (Feminino finais por equipe)

10h10: BMX freestyle (Masculino e feminino)

13h: Tênis de mesa (Masculino finais por equipe)

20h30: Cerimônia de encerramento

O cronograma do Comitê Olímpico Brasileiro é divulgado na página do Instagram do @timebrasil apenas no início de cada dia.

