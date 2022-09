Brasil x Argentina vôlei masculino hoje: horário das quartas Mundial (8/9)

Tem clássico sul-americano no Mundial! A partida entre Brasil x Argentina vôlei masculino hoje, 8 de setembro, é válida pelas quartas de final, com início às 12h30 (horário de Brasília), em Gliwice, na Polônia. Quem vencer se garante na semifinal da competição de vôlei masculino e por isso saiba onde assistir ao vivo hoje.

Qual é o horário do Brasil x Argentina vôlei masculino hoje

O jogo do Brasil e Argentina hoje começa às 12h30, meio dia e meio (Horário de Brasília), nas quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino na temporada.

A partida tem transmissão do canal SporTV 2, disponível para todo o Brasil apenas em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas assinantes que tem a emissora na programação é quem tem acesso ao canal ao vivo.

Não tem a TV fechada mas quer assistir ao jogo? Fique tranquilo, existe outra possibilidade de acompanhar a partida decisiva no Vôlei. Isso porque o GloboPlay, plataforma de streaming, retransmite as imagens do canal esportivo para quem é assinante do serviço.

O GloboPlay funciona no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, disponível por valores entre R$24,90 até R$86,90 ao mês.

Brasil e Argentina no Mundial

Ambas as equipes de Brasil e Argentina são favoritas ao título do Mundial de Vôlei, entre seleções. Entretanto, apenas uma pode avançar até a semifinal da competição.

De um lado, a Seleção Brasileira comandada por Renan Dal Zotto, conta com os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; opostos Darlan, Felipe Roque e Wallace; os centrais Flávio, Leandro Aracaju e Lucão; ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho; e líberos Maique e Thales. Na primeira fase, o elenco terminou em primeiro lugar no grupo B com 8 pontos. Nas oitavas de final passou pelo Irã em 3 x 0 com extrema facilidade.

Enquanto isso, a Argentina garantiu-se em terceiro lugar no grupo F com 4 pontos, ficando com a vaga por pouca diferença. Pela oitava de final, a equipe deixou a Sérvia para trás, uma grande seleção e que até então também era cotada como favorita. Por isso, os argentinos ganharam confiança para a partida desta quinta.

Tabela de jogos do Mundial de Vôlei Masculino 2022

Com as oitavas de final já finalizadas, é hora das disputas pelas quartas. Brasil, Estados Unidos, Polônia, Argentina, Itália, França, Eslovênia e Ucrânia jogam em quadra a competição até aqui em partida única.

O Brasil enfrenta a Argentina, enquanto a Polônia enfrenta os Estados Unidos. Enquanto isso, a Eslovênia levou a melhor em cima da Ucrânia e a Itália venceu a França.

A data da final está marcada para 11 de setembro, com os dois vencedores da semifinal. Já os dois perdedores jogam o terceiro lugar no mesmo dia.

Confira a seguir os duelos do mata-mata no Mundial de Vôlei Masculino na temporada 2022.

OITAVAS DE FINAL

Polônia 3 x 0 Túnisia

Estados Unidos 3 x 2 Turquia

Eslovênia 3 x 1 Alemanha

Itália 3 x 1 Cuba

Holanda 0 x 3 Ucrânia

França 3 x 2 Japão

Sérvia 0 x 3 Argentina

Brasil 3 x 0 Irã

QUARTAS DE FINAL:

Itália 3 x 2 França

Eslovênia 3 x 1 Ucrânia

Argentina x Brasil – 12h30