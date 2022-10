Brasil x China vôlei feminino hoje: horário e onde assistir – 01/10

Já classificada, Seleção Brasileira enfrenta a China pela última rodada da primeira fase no Mundial

Já classificada para a próxima fase do Mundial de Vôlei Feminino, a Seleção Brasileira enfrenta a China na manhã deste sábado, 1º de outubro, às 09h (Horário de Brasília), pela quinta e última rodada do grupo D. Leia o texto a seguir e confira onde vai passar Brasil x China vôlei feminino hoje ao vivo na TV e online.

+ Tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022: grupos, jogos e datas

Onde assistir Brasil x China vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil no vôlei feminino hoje vai passar no SporTV 2 e GloboPlay, às 09h (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo pela quinta e última rodada da fase de grupos.

Com transmissão para todo o Brasil, a partida de vôlei entre Brasil e China será exibida apenas no canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura. Basta entrar em contato com a operadora para obter a emissora em sua programação.

Outra opção é assistir ao jogo do vôlei através do GloboPlay, plataforma de streaming disponível pelo aplicativo do tablet, computador, celular e smart TV. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, dá para ter acesso completo de filmes, séries e canais.

SPORTV 2:

SKY: 38 e 438

OI: 38

CLARO/NET: 38 e 538

VIVO: 38, 338, 818 e 538

+ Reuniões Copom 2023: Banco Central define novo calendário

Brasil classificado para a segunda fase

Sob o comando de José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino já está garantida na próxima fase do Mundial de Seleções. O elenco venceu três das quatro partidas que disputou na fase de grupos, com Argentina, República Tcheca e Colômbia, com derrota apenas para o Japão na quarta rodada.

O último embate foi acirrado, mas as japonesas levaram a melhor por 3 x 1 pela quarta rodada. Os destaques do time brasileiro são Pri e Carol Gattaz até aqui, além do grande desempenho de Tainara.

Confira os resultados do Brasil feminino na primeira fase.

Brasil 3 x 1 República Tcheca

Brasil 3 x 0 Argentina

Colômbia 0 x 3 Brasil

Japão 3 x 1 Brasil

Classificação na última rodada do Mundial

Vinte e quatro seleções femininas disputam o Mundial de Vôlei na temporada, divididas em quatro grupos de seis cada, disputada em cinco rodadas cada.

O Brasil já está classificado, além da Itália, Estados Unidos e a China. Os quatro melhores de cada grupo avançam até a segunda fase, divididas novamente em dois grupos em oito cada.

GRUPO A

1 Itália – 12 pontos

2 Holanda – 9 pontos

3 Bélgica – 9 pontos

4 Porto Rico – 3 pontos

5 Quênia – 3 pontos

6 Camarões – 0 pontos

GRUPO B

1 República Domincana – 10 pontos

2 Polônia – 9 pontos

3 Turquia – 9 pontos

4 Tailândia – 8 pontos

5 Croácia – 0 pontos

6 Coréia do Sul – 0 pontos

GRUPO C

1 Estados Unidos – 12 pontos

2 Sérvia – 11 pontos

3 Canadá – 6 pontos

4 Alemanha – 6 pontos

5 Bulgária – 1 ponto

6 Cazaquistão – 0 pontos

GRUPO D

1 China – 12 pontos

2 Brasil – 9 pontos

3 Japão – 9 pontos

4 Argentina – 5 pontos

5 Colômbia – 1 ponto

6 República Tcheca – 0 pontos

+ Saiba qual vai ser o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022