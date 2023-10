Tem jogo do Brasil hoje? Jogos de vôlei sábado ao vivo (21/10)

O Brasil de vôlei masculino tem jogo marcado contra a Polônia nas quartas de final da Liga das Nações. Quem ganhar segue na disputa e entra na semifinal, mas tem jogo de vôlei masculino hoje, 20 de julho? Confira a programação.

Agenda de vôlei masculino no sábado

Hoje tem jogo de vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, onde o Brasil vai enfrentar Cuba pelo classificatório do grupo A. Neste sábado, 21, também tem jogos do Campeonato Mineiro e de categoria de base.

Jogos Pan-Americanos de Santiago feminino

Brasil x Cuba

Horário:10h30

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Porto Rico x Argentina

Horário: 13h30

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Colômbia x México

Horário: 17h30

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x República Dominicana

Horário: 20h30

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Jogos do Campeonato Mineiro masculino - terceiro lugar e final

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Horário: 17h

Onde assistir: Youtube

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Horário: 19h

Onde assistir: Youtube

Jogos do Campeonato Italiano feminino:

Chieri Torino x Imoco Volley

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Cuneo Granda Volley x Megabox Vallefoglia

Horário: 15h30

Onde assistir: VB TV

Jogos do Big Ten feminino

Wisconsin x Nebraska

Horário: 21h

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 21 feminino

SESI SP x Sorocabaa

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 feminino

São Palo FC x ADC Bradesco

Horário: 11h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 14 feminino

ADC Bradesco x São Caetano

Horário: 15h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino

Osasco x Sesi SP

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Onde assistir o Pan-Americano 2023?

O Jogos Pan-Americanos de 2023 já começaram e os brasileiros podem acompanhar a participação do Brasil pelo Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV, do streamer Casimiro, no YouTube - ambas são gratuitas. Nenhuma emissora de TV aberta fará a transmissão.

Neste sábado, o canal do Casimiro vai ter transmissão das 8h às 22h, horário de Brasília, com a seguinte agenda: vôlei feminino do Brasil; Rayssa Leal e Pâmela Rosa; Boxe, Natação valendo medalha; e ginástica artística.

Ao todo, o Paz traz 39 modalidades disputando medalhas, entre eles vôlei, natação, basquete, tênis, softbol, ciclismo, atletismo, boxe, rugby, boxe, futebol e mais.

