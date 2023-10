Brasil x Itália final: que horas começa o jogo do vôlei masculino (8/10)

A partida de vôlei masculino entre Brasil e Itália, na última rodada do Pré-Olímpico, terá cara e clima de final de campeonato. Isso porque o vencedor ganha a vaga olímpica e vai para os Jogos de Paris no ano que vem. O jogo começa às 10h (de Brasília) no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Quem vai transmitir o jogo do Brasil de vôlei masculino?

O jogo do Brasil x Itália no final do Pré-Olímpico de vôlei masculino neste domingo, 8, terá transmissão da TV Globo, Sportv 2 e no streaming VB TV, que faz a exibição mundial. Dá para assistir na TV e na internet em qualquer lugar do país.

Na TV Globo, é Luis Roberto quem narra a partida entre Brasil e Itália com os comentários dos campeões olímpicos Fabi Alvim e Nalbert. Pelo Sportv 2 é Jader Rocha e Marco Freitas os responsáveis pela cobertura completa da transmissão.

A atenção dos fãs deve estar voltada para a partida de hoje, já que só as duas primeiras equipes de cada grupo no Pré-Olímpico de vôlei masculino avançam para as Olimpíadas de Paris. Portanto, uma derrota da seleção brasileira pode significar estar fora das Olímpiadas de 2025.

Horário: 10h da manhã

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Final Brasil x Itália de vôlei masculino

O brasileiro está com os nervos a flor da pele, mas os italianos também estão ansiosos principalmente após a derrota para Cuba, no último sábado. O jogo deste domingo vai decidir quem avança para as Olimpíadas de Paris, se é o tricampeão olímpico Brasil, ou a Itália que ainda busca a primeira medalha de ouro.

Em 4 de julho, a Itália venceu o Brasil por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 20/25, 15/25 e 21/25 em partida da fase classificatória da Liga das Nações, em Pasay City, nas Filipinas. Até hoje, este é o último encontro entre as seleções.

O Brasil fez uma campanha regular no Pré-Olímpico. Estreou com vitória por três sets consecutivos contra o Catar, tropeçou contra a República Tcheca e contra a Ucrânia, além de perde para a Alemanha. Porém, com Darlan em quadra, conseguiu se recuperar diante de Cuba e do Irã, com a conquista de três pontos em ambos os jogos.

A Itália, por outro lado, teve um desempenho melhor e perdeu menos sets, mas acumula duas derrotas, diferente dos brasileiros que só tem uma. Os grandes destaques do grupo são Simone Giannelli, Romano, Galassi e Michieletto.

A Seleção Brasileira, por outro lado, deverá utilizar Bruninho, Lucão, Darlan, o líbero Thales, Honorato e Lucarelli, com variações entre Alan, Fernando Cachopa, Flávio e Otávio, assim como em todos os outros embates.

Entenda o novo formato do vôlei nas Olimpíadas

Em época de Olimpíadas, o interesse por vôlei disparou nos sites de busca. Para manter o produto na principal prateleira das Olimpíadas, o Comitê Olímpico de Paris decidiu alterar o sistema de disputas do vôlei masculino e feminino sob o objetivo de deixa-lo mais atrativo e disputado.

São 12 equipes em cada um dos gêneros, com a França assegurada entre as duas modalidades por ser o país anfitrião do evento. Outras seis vagas serão distribuídas no Pré-Olímpico e cinco são pelo ranking mundial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Confirmadas as vagas, começa o torneio. No próximo ano, serão três grupos de quatro, e não dois grupos de seis, como foi em Tóquio em 2021. As duas primeiras equipes de cada chave e os dois melhores terceiros lugares vão para a fase eliminatória, com as quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final.

O vôlei masculino em Paris começa em 27 de julho, e vai até 11 de agosto.

