Brasil x México: horário do jogo do Brasil vôlei masculino no Pan – 31/10

Após a brilhante estreia contra os colombianos, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar nesta terça-feira, 31 de outubro, na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, pela segunda rodada do grupo A dos Jogos Pan-Americano. O desafio da vez é contra o México e começa às 13h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino no Pan?

Os canais CazéTV e Time Brasil no Youtube vão transmitir de graça a partida entre Brasil e México de vôlei masculino nesta terça, às 13h30, horário de Brasília. Não há como assistir fora da internet porque nenhuma emissora de televisão aberta e fechada tem os direitos de transmissão.

Sem o interesse de canais de televisão, o Comitê Olímpico Brasileiro comprou os direitos do Pan-Americano de Santiago, o que significa que só ele pode exibir ao vivo cada uma das modalidades que o Brasil participa. As disputas de outros países são exibidas de graça no site do PanAm Sports Channel.

Este é o segundo jogo do Brasil na fase de grupos. Em sua estreia, na última segunda-feira, venceu a Colômbia por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/10, para assumir a liderança com três pontos no Pan.

Qual é a escalação do Brasil no vôlei masculino do Pan-Americano?

Para o duelo desta terça-feira, o técnico Giuliano Ribas deverá manter o mesmo sexteto que enfrentou a Colômbia na primeira rodada, com o líbero Maique, central Otávio, ponteiro Honorato e Adriano, oposto Darlan e levantador Matheus Brasília.

Judson, Thiaguinho, Felipe Roque e Lukas Bergmann também entraram na partida, substituindo os atletas em quadra.

Quais são os jogos do Brasil no Pan?

O time do Brasil de vôlei masculino venceu a Colômbia em seu primeiro jogo no Pan-Americano. No grupo A, com Colômbia, México e Cuba, terá outros dois desafios a cumprir se quiser alcançar a próxima etapa da competição.

O regulamento do Pan indica que o líder dos dois grupos (A e B) avançam direto para a semifinal, enquanto o segundo e o terceiro de cada grupo vão para as quartas de final.

A seguir, confira a tabela de jogos do Brasil segundo a CBV.

Segunda-feira, 30/10:

Brasil x Colômbia (25/20, 25/17 e 25/10)

Grupo A na 1ª rodada

Terça-feira, 31/10:

Brasil x México

Horário: 13h30

Grupo A na 2ª rodada

Quarta-feira, 01/11:

Brasil x Cuba

Horário: 10h30

Grupo A na 3ª rodada

Quando começa a semifinal no vôlei masculino do Pan?

Assim que a fase de grupos termina, as quartas de final tem início. Superior aos adversários na fase de grupos, o Brasil deve terminar em primeiro lugar e seguir direto para a semifinal, conforme indica o regulamento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

As quartas tem início em 02 de novembro, quinta-feira, enquanto a semifinal acontecerá no dia seguinte. Além das quartas e semifinal, o vôlei masculino também apresenta a disputa entre o 8, 7, 6 e 5º colocado mas sem a entrega de medalhas.

Todos os jogos serão transmitidos no site do PanAm Sports Channel e no Time Brasil e CazéTV no Youtube.

Quartas de final (quinta-feira, 02/11):

Jogo 1 = 10h30

Jogo 2 = 13h30

Semifinal (sexta-feira, 03/11):

Jogo entre o 5º e 8º = 10h30

Jogo entre o 5º e 8º = 13h30

Jogo 1 = 17h30

Jogo 2 = 20h30

Final (sábado, 04/11):

Jogo que define o 7º e 8º = 10h

Jogo que define o 5º e 6º = 13h

Disputa do bronze = 17h

Final = 20h

