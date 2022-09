Brasil x Polônia vôlei masculino hoje: horário do Mundial (10/09)

Brasil ou Polônia, quem vai para a final do Mundial de Vôlei Masculino? As seleções disputam a semifinal do torneio neste sábado, 10 de setembro, às 13h (horário de Brasília), em Katowice, cidade polonesa. Saiba onde assistir Brasil x Polônia vôlei masculino hoje ao vivo e todas as informações.

Horário do jogo do Brasil x Polônia vôlei masculino hoje

O jogo do Brasil x Polônia vôlei masculino hoje começa às 13h, uma da tarde (horário de Brasília), com transmissão do SporTV 2 e GloboPlay, pela semifinal do Mundial.

Com exclusividade, a partida tem transmissão no canal, disponível em operadoras de TV por assinatura ao vivo em todos os estados do Brasil. Basta sintonizar a emissora e curtir através da emissora.

Não possui a TV fechada em casa? Você pode assistir através do serviço de streaming GloboPlay, disponível através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV. Assinantes devem acessar a plataforma através do e-mail e senha.

Para quem não é assinante, pode escolher o melhor pacote no site www.globoplay.globo.com por valores que vão de R$24,90 até R$86,90 ao mês.

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Katowice, em Polônia

Onde assistir: SporTV 2 e GloboPlay

Brasil e Polônia no Mundial de Vôlei Masculino

É disputa importante no Mundial do vôlei masculino! As seleções disputam neste sábado, pela semifinal da competição na temporada.

De um lado, a Seleção Brasileira, comandada por Renan Dal Zotto, terminou em primeiro lugar no grupo B com 8 pontos, depois de vencer os três confrontos. Já nas oitavas de final passou pelo Irã por extrema facilidade em 3 x 0 no placar. Já as quartas de final superou a Argentina por 3 x 1.

Do outro lado, a Polônia entra em quadra neste sábado pela semifinal diante dos brasileiros, brigando pela classificação até a grande final da temporada no vôlei masculino. Os poloneses terminaram em primeiro lugar no grupo C com 9 pontos, contabilizando três vitórias.

Nas oitavas de final superou a Tunísia por 3 x 0, depois nas quartas os Estados Unidos em 3 x 2.

Jogos do mata-mata no Mundial de Vôlei Masculino 2022

Restam apenas quatro seleções na semifinal do Mundial de Vôlei Masculino na temporada. Brasil, Polônia, Eslovênia e Itália disputam uma vaga para a grande decisão.

A Seleção Brasileira joga em quadra diante da Polônia, enquanto a Eslovênia disputa contra a Itália no sábado, 10 de setembro de 2022, em partida única.

A final está marcada para 11 de setembro, com os dois vencedores da semifinal. Já os perdedores jogam o terceiro lugar no mesmo dia.

Confira a seguir os duelo do Mundial de Vôlei Masculino na temporada 2022.

OITAVAS DE FINAL

Polônia 3 x 0 Túnisia

Estados Unidos 3 x 2 Turquia

Eslovênia 3 x 1 Alemanha

Itália 3 x 1 Cuba

Holanda 0 x 3 Ucrânia

França 3 x 2 Japão

Sérvia 0 x 3 Argentina

Brasil 3 x 0 Irã

QUARTAS DE FINAL:

Itália 3 x 2 França

Eslovênia 3 x 1 Ucrânia

Argentina 1 x 3 Brasil

Polônia 3 x 2 Estados Unidos

SEMIFINAL:

Polônia x Brasil – 13h

Eslovênia x Itália – 16h

