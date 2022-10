Brasil x Porto Rico vôlei feminino hoje horário e onde assistir – 06/10

Após vencer a favorita Itália, a Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrentará Porto Rico nesta quinta-feira, às 11h (horário de Brasília), pela terceira rodada da segunda fase no Mundial no grupo E, em Roterdã. Confira onde assistir ao jogo Brasil x Porto Rico vôlei feminino hoje e todas as informações.

Com um jogo a menos, o Brasil está na quinta posição. Na última terça-feira, venceu a Itália por 3 sets a 2.

Onde assistir jogo do Brasil x Porto Rico vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil e Porto Rico no vôlei feminino hoje tem transmissão do SporTV 2, a partir das onze da manhã, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal transmite a partida do Brasil na modalidade feminina para todos os estados do país. No entanto, só dá para assistir em operadoras de TV por assinatura. A narração é de Luiz Carlos Jr. com comentários de Nalbert e Walewska.

Outra opção para acompanhar o vôlei é o aplicativo do GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura disponível pelo celular, tablet, computador e smartv por valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês,

+Final Libertadores 2022: hora e onde vai ser o jogo Flamengo x Athletico

Jogos do Brasil na segunda fase do Mundial

O Brasil integra o grupo E na segunda fase do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino ao lado de Itália, China, Bélgica, Japão, Holanda, Porto Rico e Argentina.

Seis rodadas serão disputadas entre as seleções, onde somente as seleções que não se enfrentaram na primeira fase do torneio jogam agora, como é o caso de Brasil e Porto Rico.

A equipe brasileira neste momento está em quinto lugar com 14 pontos, computados desde a primeira fase.

PRIMEIRA FASE:

Brasil 3 x 1 República Tcheca

Brasil 3 x 0 Argentina

Colômbia 0 x 3 Brasil

Japão 3 x 1 Brasil

Brasil 3 x 1 China

SEGUNDA FASE:

Itália 2 x 3 Brasil

Brasil x Porto Rico (Quinta-feira, 06/10 às 11h)

Brasil x Holanda (Sexta-feira, 07/10 às 15h150

Brasil x Bélgica (Sábado, 08/10 às 12h)

+ História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol

Convocação da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino

Para o Mundial na Holanda, o técnico José Roberto Guimarães convocou catorze jogadoras. Julia Bergmann é o grande desfalque, enquanto Rosamaria, recuperada de lesão, e Carol Gattaz, estão de volta ao elenco principal na modalidade.

Dessa maneira, confira as convocadas.

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy e Lorenne

Ponteiras: Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara,

Centrais: Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena

Líberos: Nyeme e Natinha.

Você também vai gostar de ler: Helô e Stênio em Travessia: o que muda de Salve Jorge?