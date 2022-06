Brasil x República Dominicana vôlei feminino 2022: onde assistir e horário

Líder da classificação com duas vitórias conquistadas até aqui, a Seleção Brasileira entra em quadra nesta sexta-feira, 3 de junho, para enfrentar a República Dominicana na terceira rodada, em Bossier City, nos Estados Unidos, a partir das 19h (Horário de Brasília). Confira onde assistir o jogo Brasil x República Dominicana vôlei feminino 2022 e todas as informações.

+ Tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022: jogos, datas e horários

Onde assistir Brasil x República Dominicana vôlei feminino 2022 hoje?

O jogo do Brasil e República Dominicana hoje no vôlei feminino será transmitido no SporTV 2.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe as emoções do confronto esportivo para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar em seu televisor e curtir as emoções da grande disputa no vôlei.

Se você não possui o canal em sua programação, basta entrar em contato com a operadora. Se preferir, pode assistir online através do Globo Play seja pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

SPORTV 2 – Sky: 38, 438 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538 / Claro: 38, 538

Brasil e República Dominicana Liga das Nações de Vôlei

Ocupando a primeira posição com 6 pontos, a equipe do Brasil busca a sua terceira vitória para continuar na liderança do torneio e seguir como a grande favorita pelo título inédito, sob o comando de José Roberto Guimarães. O elenco das jogadoras convocadas, entretanto, é composto por novatas.

Já a República Dominicana, por outro lado, vem na 15ª posição sem marcar pontos, ou seja, perdeu os dois confrontos que disputou até aqui para Estados Unidos e o Canadá. Agora, tenta se recompor diante de um dos favoritos no torneio, mas promete força total.

Jogos do Brasil na Liga das Nações 2022

Buscando manter o favoritismo no torneio de vôlei feminino na temporada, o Brasil de José Roberto Guimarães tem um novo desafio nesta sexta-feira, na primeira semana.

Com três pontos, o time deve vencer os desafios das três semanas e também torcer contra as oponentes na tabela daqui para frente. Por fim, saiba quais são todos os jogos do Brasil na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei 2022.