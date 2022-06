Brasil x Turquia vôlei feminino: onde assistir e horário da Liga das Nações

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino está de volta para as quadras nesta quarta-feira, 15 de junho. A equipe vai enfrentar a Turquia a partir das 21h (Horário de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, pela primeira rodada da segunda semana na Liga das Nações. Saiba onde assistir o jogo entre Brasil x Turquia no vôlei feminino e acompanhe ao vivo.

Tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

Onde assistir Brasil x Turquia vôlei feminino hoje?

O jogo do Brasil x Turquia no vôlei feminino hoje será transmitido no SporTV 2.

Responsável pelos direitos de transmissão da Liga das Nações de Vôlei, o canal exibe todas as emoções do esporte para os seus assinantes de todos os estados do Brasil.

Para quem não possui a emissora na programação, pode optar pelo Globo Play, serviço de streaming, ou até mesmo no portal GE, onde o site exibe as imagens do jogo de graça para os torcedores.

SPORTV 2 – Sky: 38, 438 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538 / Claro: 38, 538

Brasil e Turquia na Liga das Nações

O Brasil começou bem a temporada na Liga das Nações, mas tropeçou diante das norte-americanas, pela última rodada na primeira semana. A seleção venceu a Alemanha, Polônia e a República Dominicana, mas perdeu contra as suas maiores rivais na atualidade do esporte. Na classificação, aparece em 7º lugar com 9 pontos.

Do outro lado, a Turquia vem na 5ª posição com os mesmos 9 pontos, tendo vantagens nos números de pontos e contra as oponentes e, por isso, está na frente das brasileiras na classificação da Liga das Nações. As turcas venceram a Itália, perderam para a China, ganharam da Bulgária e da Bélgica. Se vencerem hoje, conseguem subir ainda mais na tabela.

Jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

A equipe feminina do Brasil tem grandes desafios até a última rodada da Liga das Nações. As jogadores nunca levantaram o troféu de campeãs e, por isso, buscam a medalha de ouro em qualquer custo.

Se quiserem disputar a fase eliminatória, precisam terminar entre os oito melhores e, assim, se classificar até as oitavas de final. Acompanhe a programação completa do Brasil na Liga das Nações a seguir.

Brasil x Turquia – às 21h

Holanda x Brasil – Quinta-feira, 16/06 às 21h

Itália x Brasil – Sábado, 18/06 às 15h

Brasil x Sérvia – Domingo, 19/06 às 10h

China x Brasil – Terça-feira, 28/06 às 11h

Coréia do Sul x Brasil – Quinta-feira, 30/06 às 14h

Brasil x Bulgária – Sexta-feira, 01/07 às 14h

Brasil x Tailândia – Sábado, 02/07 às 10h30