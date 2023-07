Chaveamento das quartas de final na Liga das Nações vôlei masculino 2023

A Seleção Brasileira de vôlei masculino já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Liga das Nações. Com todos os confrontos já definidos, as oito equipes tem sete dias de preparação e, aí, voltarem a jogar só na próxima semana. Confira os jogos das quartas de final e as datas.

Confira como ficou a classificação Liga das Nações 2023 completa.

Quais são os jogos das quartas de final da Liga das Nações?

Após jogarem as três semanas de confrontos, o cruzamento olímpico determinou quais seleções vão se enfrentar nas quartas de final de vôlei masculino na Liga das Nações. O Brasil vai pegar a Polônia, enquanto os Estados Unidos, primeiro colocado, pega a França, último lugar.

Esta é a segunda fase da competição de vôlei masculino. Todos os jogos serão disputados em Gdansk, na Polônia, entre 19 a 23 de julho de 2023.

QUARTAS DE FINAL (19 e 20 de julho):

Estados Unidos x França - 12h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 19/07 em Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Itália x Argentina - 15h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 19/07 em Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Japão x Eslovênia - 12h (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 20/07 em Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Polônia x Brasil - 15h (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 20/07 em Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

SEMIFINAL

Itália ou Argentina x Estados Unidos ou França

Sábado, 22/07 às 12h

Gdansk, na Polônia

Polônia ou Brasil x Japão ou Eslovênia

Sábado, 22/07 às 15h

Gdansk, na Polônia

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 12h

Gdansk, na Polônia

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

Gdansk, na Polônia

Saiba quem é a mãe do Bruninho do vôlei.

Como funciona a Liga das Nações?

A Liga das Nações teve a sua primeira edição em 2018. Ela substituiu o Grand Prix no vôlei feminino e a Liga Mundial no vôlei masculino. A ideia principal da FIVB, Federação Internacional de Voleibol, para reunir as seleções afiliadas à entidade. O modelo de sistema foi inteiramente renovado para receber as equipes.

A principal mudança é que não haveria mais diferentes divisões, como na Liga Mundial, e sim apenas uma com 16 seleções disputando a medalha de ouro. O principal objetivo, entretanto, foi revolucionar as competições de vôlei e fugir do mesmo formato de anos e anos.

A Liga das Nações de vôlei masculino é dividida em duas partes: a primeira e a segunda fase. Dezesseis seleções jogam a primeira etapa em três semanas, onde cada uma delas joga 12 vezes, ou seja, quatro vezes cada em cada rodada. Os oito melhores - incluindo a anfitriã Polônia - se classificam para a segunda fase.

Na segunda etapa da competição, as quartas de final trazem os times de elite masculina de acordo com o chaveamento olímpico: o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo lugar joga contra o sétimo e assim sucessivamente.

Daí, vão jogar a semifinal, a disputa pelo terceiro lugar e a final em julho.

A Rússia é a maior vencedora da Liga das Nações de vôlei masculino com duas medalhas de ouro. Este ano, a equipe não integra o quadro de participantes. O Brasil e a França também contabilizam vitórias no torneio.

Em 2020 a competição não foi realizada por conta da pandemia. Na temporada passada, o Brasil caiu nas quartas de final para os Estados Unidos, com a vitória da França em cima dos americanos na grande final.

O Brasil de vôlei masculino tem chance de ganhar?

Sob o comando do treinador Renan Dal Zotto, o Brasil tem sim chances de conquistar o bicampeonato da Liga das Nações de vôlei masculino.

Na primeira semana, o elenco venceu Alemanha, Argentina e Estados Unidos, mas perdeu para Cuba. Já na segunda rodada ganhou da Bulgária, Eslovênia, França e perdeu para o Japão. Durante a última semana, o elenco brasileiro teve altos e baixos ao vencer a China e a Holanda mas perder para Polônia e a Itália.

A Seleção Brasileira terminou em sexto lugar com oito vitórias e 25 pontos. Vai enfrentar a Polônia nas quartas de final, cujo time venceu na terceira e última semana por 3 sets a 1.

Os veteranos Bruninho, Alan, Lucarelli e Lucão disputam a Liga das Nações. Também focam convocados Honorato, Judson, os líberos Maique e Thales, Vaccari, Fernando Cachopa, Felipe Roque, Otávio, Flavio e Adriano.

Confira o desempenho do Brasil nas três semanas.

1ª semana do vôlei | Ottawa, Canada

07/06 – Brasil 3 x 1 Alemanha (26/24, 25/16, 19/25 e 25/15)

08/06 – Brasil 3 x 2 Argentina (19/25, 25/19, 23/25, 25/23 e 15/13)

10/06 – Brasil 2 x 3 Cuba (16/25, 25/22, 29/27, 22/25 e 18/20)

11/06 – Brasil 3 x 1 Estados Unidos (25/19, 21/25, 25/15 e 25/21)

2ª semana do vôlei | Orléans, França

20/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/22, 25/17 e 25/15)

22/06 – Brasil 2 x 3 Japão (23/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 16/18)

24/06 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (23/25, 25/21, 26/24 e 25/21)

25/06 – Brasil 3 x 1 França (25/20, 26/24, 19/25 e 25/23)

3ª semana do vôlei | Pasay City, Filipinas

04/07 – Brasil 1 x 3 Itália (25/23, 20/25, 15/25 e 21/25)

06/07 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/21, 25/15 e 25/20)

07/07 – Brasil 1 x 3 Polônia (23/25, 25/22, 21/25 e 21/25)

08/07 – Brasil 3 x 0 China (25/19, 25/17 e 25/17)

De oposto a ponteiro: quais são as posições do vôlei?