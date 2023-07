Chaveamento vôlei masculino da liga das nações até a final 2023

Com o fim da etapa classificatória, a Liga das Nações de vôlei masculino começa a fase final nesta quarta-feira, 19 de julho, com as quartas de final. Oito seleções vão brigar pelo direito de disputar a última partida e, assim, ser agraciado com o ouro. Mas qual é o caminho de cada elenco até a final?

Chaveamento de jogos de vôlei masculino atualizado

A Liga dos Campeões passa agora pelas quartas de final com oito equipes, mas ao final deste período só quatro estarão classificadas para a semi.

A seleção brasileira vai enfrentar a Polônia na quinta-feira, 20. Confira o chaveamento completo até a decisão pela medalha de ouro.

QUARTAS DE FINAL:

Estados Unidos x França

Quarta-feira, 19/07 às 12h

Gdansk, na Polônia

Itália x Argentina

Quarta-feira, 19/07 às 15h

Gdansk, na Polônia

Japão x Eslovênia

Quinta-feira, 20/07 às 12h

Gdansk, na Polônia

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h

Gdansk, na Polônia

SEMIFINAL:

Estados Unidos ou França x Itália ou Argentina

Sábado, 22/07

Polônia ou Brasil x Japão ou Eslovênia

Sábado, 22/07

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

Gdansk, na Polônia

Como vem o Brasil nas quartas de final?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino terminou em sexto lugar na classificação geral com 25 pontos, oito vitórias e quatro derrotas para Cuba, Japão, Polônia e Itália. Na contramão, ganhou da Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Bulgária, Eslovênia, França, Holanda e China.

O treinador Renan Dal Zotto inscreveu catorze atletas para a segunda fase da competição. Bruninho, Alan, Lucarelli e Lucão foram convocados, enquanto Leal vai jogar pela primeira vez na Liga das Nações.

O time vai enfrentar a Polônia, anfitriã na segunda fase do torneio.

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan e Felipe Roque

Ponteiros: Adriano, Honorato, Leal e Lucarelli

Centrais: Flávio, Judson, Lucão e Otávio

Líberos: Maique e Thales

Qual é a premiação da Liga das Nações masculina?

O campeão da Liga das Nações de vôlei masculino vai embolsar R$ 4,7 milhões (US$ 1 milhão) como premiação entregue pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, além da medalha de ouro.

O segundo lugar fica com 2,3 milhões de reais, valor convertido pela cotação de julho, além da prata.

A entidade informou que vai destinar US$7,5 milhões para pagar a premiação da fase final (R$ 35 milhões), desde o primeiro colocado até o oitavo. Assim que a primeira fase termina, a colocação vai determinar qual valor cada um dos elencos vai receber.

Além dos prêmios para os grupos, a VNL também da premiação para os melhores jogadores da Liga das Nações na fase final.

Confira quais são os valores entregues do campeão até o oitavo colocado.

1º Lugar = R$ 4,7 milhões

2º Lugar = R$ 2,3 milhões

3º Lugar = R$ 1,4 milhões

4º Lugar = R$ 862 mil

5º Lugar = R$ 622 mil

6º Lugar = R$ 407 mil

7º Lugar = R$ 311 mil

8º Lugar = R$ 191 mil

