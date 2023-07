Além das medalhas, as seleções também faturam uma premiação em dinheiro como recompensa

Qual é a premiação do vôlei masculino na Liga das Nações 2023?

A Liga das Nações de vôlei masculino é a principal competição do calendário. Dezesseis seleções buscam a medalha de ouro e a premiação em dinheiro entregues pela FIVB, a responsável pelo torneio. Confira os valores e como funciona cada uma das etapas.

Além do status e medalha de ouro, o campeão do vôlei masculino na Liga das Nações ganha uma premiação de US$ 1 milhão, equivalente a R$ 4,7 milhões.

No total, o montante destinado para a premiação da Liga das Nações de vôlei masculino, entre todas as categorias, somam US$ 7,5 milhões, o mesmo que R$ 35 milhões, conforme cotação de julho.

PREMIAÇÃO VOLÊI MASCULINO NA LIGA DAS NAÇÕES 2023

1º Lugar = US$ 1 milhão (R$ 4,7 milhões)

2º Lugar = US$ 500 mil (R$ 2,3 milhões)

3º Lugar = US$ 300 mil (R$ 1,4 milhões)

4º Lugar = US$ 180 mil (R$ 862 mil)

5º Lugar = US$ 130 mil (R$ 622 mil)

6º Lugar = US$ 85 mil (R$ 407 mil)

7º Lugar = US$ 65 mil (R$ 311 mil)

8º Lugar = US$ 40 mil (R$ 191 mil)

Conheça as as posições do vôlei.

Prêmios individuais para as posições | vôlei masculino

A Liga das Nações de vôlei masculino também paga prêmio em dinheiro para os atletas, de forma individual. A FIVB destina 100 mil dólares aos prêmios individuais, sendo o valor mais alto, de US$ 30 mil, para o MVP, ou Most Valuable Player (jogador mais valioso). O jogador que obter mais pontos nas quartas de final, semifinal e a final ganha a bolada.

Confira todos os prêmios individuais na Liga das Nações e os valores de cada um.

1) Jogador MVP – US$ 30 mil (R$ 143 mil)

2) Melhor Levantador – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

3) Melhor Oposto – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

4) Melhor Rebatedor Externo – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

5) Melhor Bloqueador Médio – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

6) Melhor Líbero – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

Quem são os favoritos da Liga das Nações 2o23?

As seleções de Estados Unidos, Japão, Argentina, Polônia e Brasil são os favoritos ao título da Liga das Nações de vôlei masculino este ano. Cada um dos times de elite brigou pela vaga nas quartas de final até a última rodada.

Os Estados Unidos tomaram a liderança na última rodada da primeira fase. Com dez vitórias e 31 pontos, destronou o poderoso Japão, que ocupou a primeira posição durante toda a competição. As duas seleções não perderam no torneio e por isso são os grandes favoritos.

A Argentina também fez uma boa campanha. Com nove vitórias e 26 pontos, o elenco sul-americano vem forte com o seu super elenco para buscar a primeira medalha de ouro. O Brasil também é outro concorrente que promete dar trabalho.

Já a Polônia joga em casa. Com a força da torcida na arena, terá vantagem diante dos adversários em quadra para conquistar a classificação de fase em fase até a final.

Quando é a final da Liga das Nações vôlei masculino?

A final da Liga das Nações de vôlei masculino será no domingo, 23 de julho, na Ergo Arena, em Gdansk, na Polônia, a partir das 15h, horário de Brasília. Mais cedo, a disputa pela medalha de bronze entre os dois perdedores da semifinal vai ser realizada.

No horário local, a final começa às 20h, mas como a Polônia está 5 horas à frente de Brasília a final será exibida no período da tarde no Brasil.

Com capacidade para receber até 15 mil torcedores, a Ergo Arena foi escolhida para a segunda fase da Liga das Nações não apenas pelo seu tamanho, mas por contar com altos padrões tecnológicos e ser feita justamente para partidas de vôlei.

