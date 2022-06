China x Brasil vôlei feminino: onde assistir Liga das Nações (28/06)

Pela terceira e última semana da Liga das Nações na primeira fase, as seleções disputam nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 28 de junho, o jogo entre China x Brasil vôlei feminino promete grandes emoções para o torcedor que é apaixonado por esportes. Pela terceira semana da Liga das Nações, a partida será realizada em Sofia, na Bulgária, a partir das 11h (horário de Brasília). Confira a seguir onde assistir ao jogo de vôlei do Brasil hoje.

Onde assistir China x Brasil vôlei feminino hoje?

O jogo da China x Brasil vôlei feminino hoje vai ser transmitido no SporTV 2, na TV paga, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Com disponibilidade para todos os estados do Brasil, a Liga das Nações é transmitida somente pelo canal do SporTV em operadoras de TV por assinatura. Caso o torcedor não seja assinante, aí pode encontrar outros meios de acompanhar a partida.

De graça, o site do GE transmite o confronto do vôlei feminino aos usuários, enquanto o streaming Globo Play e Canais Globo estão disponíveis para assinantes da plataforma.

A seleção da China não conseguiu manter o bom desempenho nas quadras da Liga das Nações e desceu para a 6ª posição na tabela, acumulando cinco vitórias e 16 pontos até aqui na competição. Por isso, vê a partida desta terça como a oportunidade de se reabilitar e buscar uma melhor colocação.

A Seleção Brasileira, por outro lado, encara todos os jogos da terceira e última semana da Liga das Nações com garra e determinação para se manter na zona de classificação. Em terceiro lugar na tabela com 18 pontos, as brasileiras venceram seis partidas, contra Sérvia, Alemanha, Polônia, República Dominicana, Turquia, Holanda e Sérvia, derrotada apenas pela Itália e Estados Unidos.

Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

Sob o comando de Zé Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira Feminina no vôlei aparece muito bem colocada na Liga das Nações. A terceira semana é a última na primeira fase, determinando quem serão as oito equipes que avançam para as quartas de final.

O Brasil busca o seu título inédito na história, brigando com grandes seleções da temporada como EUA, China, Sérvia e Itália.

Acompanhe a programação do Brasil na Liga das Nações a seguir. Faltam apenas quatro jogos, com o time das brasileiras precisando de vitória.

China x Brasil – às 11h

Coréia do Sul x Brasil – Quinta-feira, 30/06 às 14h

Brasil x Bulgária – Sexta-feira, 01/07 às 14h

Brasil x Tailândia – Sábado, 02/07 às 10h30

