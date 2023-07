Veja como ficou a classificação do vôlei feminino. Foto: Reprodução Pixabay/SporTV/Volleyball World

Classificação da Liga das Nações vôlei feminino para as quartas de final

Com o fim da etapa classificatória neste domingo, 02/07, uma nova tabela de classificação da Liga das Nações de vôlei feminino ficou definida entre as dezesseis seleções. A Polônia fechou em primeiro lugar, enquanto a atual campeã Itália não fez o seu melhor desempenho em quadra. Confira a tabela final e saiba onde o Brasil terminou.

Classificação da Liga das Nações vôlei feminino atualizada

Com o fim da terceira fase neste domingo, confira a classificação da Liga das Nações de vôlei feminino final.

1) Polônia - dez vitórias e 29 pontos - classificada

2) Estados Unidos - dez vitórias e 28 pontos - classificada

3) Turquia - nove vitórias e 29 pontos - classificada

4) Brasil - oito vitórias e 24 pontos - classificada

5) China - oito vitórias e 24 pontos - classificada

6) Itália - oito vitórias e 21 pontos - classificada

7) Japão - sete vitórias e 21 pontos - classificada

8) Alemanha - sete vitórias e 20 pontos - classificada

9) Sérvia - sete vitórias e 20 pontos - eliminada

10) Canadá - seis vitórias e 18 pontos - eliminada

11) República Dominicana - seis vitórias e 14 pontos - eliminada

12) Holanda - cinco vitórias e 18 pontos - eliminada

13) Bulgária - duas vitórias e 9 pontos - eliminada

14) Tailândia - duas vitórias e 8 pontos - eliminada

15) Croácia - duas vitórias e 6 pontos - eliminada

16) Coreia do Sul - zero vitórias e 0 pontos - eliminada

Seleções eliminadas da Liga das Nações 2023

Com o fim da fase classificatória de vôlei feminino, as seleções de Sérvia, Canadá, República Dominicana, Holanda, Bulgária, Tailândia, Croácia e Coreia do Sul foram eliminadas da Liga das Nações.

A Coreia do Sul teve o pior desempenho, já que não venceu nenhuma partida e também não marcou pontos. A Tailândia, anfitriã da última etapa, também ficou na parte de baixo da classificação.

A Sérvia e o Canadá, cotados como favoritos ao título, também ficaram de fora. Agora, terão de esperar a próxima edição da Liga das Nações para tentarem a medalha de ouro.

Já as seleções da Polônia, Estados Unidos, Turquia, Brasil, China, Itália, Japão e Alemanha estão classificados para as quartas de final da competição.

O regulamento prevê que os sete melhores da classificação avancem para o mata-mata, enquanto o país anfitrião da etapa vá direto para a próxima fase. Como os Estados Unidos ficou em segundo lugar na tabela, o oitavo colocado ganhou a classificação.

Calendário das quartas de final Liga das Nações

As seleções femininas de vôlei voltam a jogar a Liga das Nações na próxima quarta-feira, 12 de julho, nas quartas de final da temporada. Os oito times classificados ganham uma semana de descanso antes de começar a nova etapa.

O College Park Center, em Arlington, no Texas, será o palco dos jogos mata-mata na Liga das Nações. Serão quatro jogos em horários diferentes. No Brasil os embates serão transmitidos a tarde e a noite, já que a diferença de horário é de apenas duas horas.

A semifinal vai ser disputada no sábado, 15 de julho, enquanto a final está marcada para domingo, 16 de julho. No mesmo dia, os dois perdedores das semifinais vão brigar pela medalha de bronze.

China x Brasil

Quarta-feira, 12/07 às 18h (Horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Estados Unidos x Japão

Quarta-feira, 12/07 às 21h30 (Horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Polônia x Alemanha

Quinta-feira, 13/07

Arlington, no Texas

Turquia x Itália

Quinta-feira, 13/07

Arlington, no Texas

