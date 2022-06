Classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2022 após 2ª semana

Confira a classificação completa das equipes após a segunda semana de jogos no vôlei masculino

Quer saber como ficou a classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2022 após a segunda semana? Após vencer três partidas mas perder para a Polônia, a Seleção Brasileira ocupa neste momento a sexta posição da tabela da Liga das Nações, brigando por uma vaga até a próxima fase do torneio. Confira como ficou a classificação e quais são os próximos jogos da equipe brasileira.

+ Tabela de jogos da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022

Classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2022

Dezesseis seleções estão na classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2022. Na parte de cima alternam França, Polônia, Japão e Estados Unidos, cotados como os grandes favoritos ao título deste ano.

Após a realização da segunda semana de confrontos na primeira fase, o Brasil assumiu a 6ª posição com 15 pontos, dentro da zona de classificação. A Holanda e o Irã fecham os dois últimos colocados, enquanto a Sérvia, outra equipe de renome no torneio, corre o risco de ficar fora.

As quartas de final acontecem em 20 e 21 de julho, seguindo para as semifinais em 23 e a final em 24 do mesmo mês.

Confira a seguir a Classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2022 atualizada após a segunda semana, encerrada em 26 de junho.

1 França – 21 pontos

2 Polônia – 21 pontos

3 Itália – 19 pontos

4 Japão – 18 pontos

5 Estados Unidos – 17 pontos

6 Brasil – 15 pontos

7 Holanda – 14 pontos

8 Irã – 12 pontos

9 Sérvia – 11 pontos

10 Eslovênia – 9 pontos

11 Alemanha – 7 pontos

12 Argentina – 8 pontos

13 China – 6 pontos

14 Canadá – 6 pontos

15 Bulgária – 6 pontos

16 Austrália – 2 pontos

Jogos do Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino

A Seleção Brasileira, comandada por Renan Dal Zotto, já disputou duas semanas no torneio. A terceira semana, a última na primeira fase, vai começar em 5 de julho até o dia 10, no domingo.

Em cada rodada acontecem de quatro até seis jogos ao dia, onde cada equipe joga quatro vezes na semana.

Por isso, além de saber todos os resultados do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Masculino até aqui, confira também quais estão por vir na terceira semana.

Brasil 3 x 0 Austrália

Brasil 3 x 1 Eslovênia

Estados Unidos 3 x 1 Brasil

Brasil 0 x 3 China

Brasil 1 x 3 Polônia

Sérvia 0 x 3 Brasil

Irã 0 x 3 Brasil

Bulgária 0 x 3 Brasil

Brasil x Alemanha – Quarta-feira, 06/07 às 03h40

Canadá x Brasil – Quinta-feira, 07/07 às 06h

França x Brasil Sexta-feira, 08/07 às 03h40

Brasil x Japão – Domingo, 10/07 às 071h0

Como funciona a Liga das Nações de Vôlei?

Dezesseis seleções no vôlei masculina disputam a Liga das Nações. Realizada desde 2018, a competição reúne os times no sistema de pontos corridos, em turno único, onde apenas os oito melhores avançam para as quartas de final.

Depois, os quatro melhores vão para as semifinais, onde os finalistas jogam em apenas uma partida o título. O Brasil venceu o seu primeiro troféu da Liga das Nações em 2021, ao vencer a Polônia.

Além disso, o torneio internacional de vôlei também conta com disputa pelo terceiro e quarto lugar, realizadas no mesmo dia em que a final, mas em horários diferentes. Os campeões ganham medalhas de ouro, assim como a taça de vencedor na temporada.