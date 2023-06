Classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2023 até a 2ª semana

Dezesseis seleções disputam a Liga das Nações de vôlei masculino na temporada. São três semanas de fases classificatórias, onde os elencos buscam a classificação para as quartas de final. Saiba quem lidera a Classificação da Liga das Nações vôlei masculino e todos os detalhes do torneio.

A Seleção Brasileira busca o segundo título da competição de vôlei masculino.

Classificação da Liga das Nações

Inicialmente conhecida como Grand Prix de vôlei masculino, a Liga das Nações é organizada anualmente pela FIVB, Federação Internacional de Voleibol e a VNL, torneio internacional.

Dezesseis seleções se enfrentam na fase classificatória por três semanas. Os sete primeiros da tabela avançam para as quartas de final, enquanto a Polônia, anfitriã do mata-mata, já está com a vaga garantida.

É importante ressaltar que, em caso de empate na pontuação, a seleção com o maior número de vitórias ocupa a melhor posição.

A seguir, confira a classificação da Liga das Nações vôlei masculino atualizada durante a segunda semana.

1 Japão - sete vitórias e 20 pontos (Classificação da Liga das Nações vôlei masculino)

2 Eslovênia - seis vitórias e 18 pontos

3 Estados Unidos - cinco vitórias e 15 pontos

4 Polônia - cinco vitórias e 11 pontos

5 Brasil - quatro vitórias e 13 pontos

6 Itália - quatro vitórias e 12 pontos

7 Argentina - quatro vitórias e 12 pontos

8 Holanda - três vitórias e 11 pontos

9 Sérvia - três vitórias e 9 pontos

10 Irã - duas vitórias e 7 pontos

11 Canadá - duas vitórias e 5 pontos

12 Bulgaria - uma vitória e 5 pontos

13 Alemanha - uma vitória e 4 pontos

14 França - uma vitória e 3 pontos

15 Cuba - uma vitória e 3 pontos

16 China - uma vitória e 2 pontos

Acompanhe também a tabela da Liga das Nações de vôlei feminino 2023

Data das quartas de final

Sete seleções jogam as quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino. A Polônia é a única que garante a vaga direta por sediar os confrontos do mata-mata. Caso a mesma termine entre os sete primeiros na classificação, o passaporte vai para a próxima equipe na tabela.

As quartas estão agendadas para os dias 19 e 20 de julho, em horários alternados. Já a semifinal vai acontecer em 22 do mesmo mês, em Gdansk.

A final da Liga das Nações de vôlei masculino será disputada em 23 de julho, além da disputa pelo terceiro lugar.

Maiores campeões da Liga das Nações

Apenas três seleções levantaram a taça do campeonato de vôlei da VNL na temporada. A Rússia é a maior campeã do torneio, com duas medalhas de ouro.

Já França e Brasil somam apenas um título. Isso porque, em 2018, a competição mudou de Grand Prix para Liga das Nações. Em 2020, as disputas não aconteceram por conta da pandemia de covid-19.

Além de conferir a classificação da Liga das Nações vôlei masculino, veja a lista dos vencedores.

Rússia - 2 títulos

França - 1 título

Brasil - 1 título

Estados Unidos - 2 medalhas de prata e 1 bronze

Polônia - 1 medalha de prata e 2 bronze

