Classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2023 até as quartas de final

A fase classificatória terminou na Liga das Nações de vôlei masculino. As seleções terão uma semana para se prepararem para as quartas de final, com início em 19 de julho, próxima quarta-feira. Confira a classificação após as três semanas, os jogos definidos e o chaveamento.

Classificação da Liga das Nações vôlei masculino completa

Com três semanas de confrontos na Liga das Nações de vôlei masculino, os oito primeiros da classificação confirmaram a vaga na segunda fase. Enquanto isso, os outros oito times foram eliminados.

Com exceção da Polônia, que garante a vaga direto nas quartas de final, cada uma das seleções lutou para alcançar o seu melhor desempenho em quadra. No entanto, isso não significa que o primeiro colocado tem a vantagem ou se torna o favorito na etapa final da Liga das Nações.

Em primeiro lugar, os Estados Unidos desempenharam uma campanha impecável dentro de quadra. Mesmo assim, não é possível dizer que são os favoritos já que trata-se de um cenário completamente diferente.

Confira como ficou a classificação da Liga das Nações de vôlei masculino

1) Estados Unidos - dez vitórias, duas derrotas e 31 pontos (classificado)

2) Japão - dez vitórias, duas derrotas e 27 pontos (classificado)

3) Polônia - dez vitórias, duas derrotas e 25 pontos (classificado)

4) Itália - nove vitórias, três derrotas e 26 pontos (classificado)

5) Argentina - nove vitórias, três derrotas e 26 pontos (classificado)

6) Brasil - oito vitórias, quatro derrotas e 25 pontos (classificado)

7) Eslovênia - oito vitórias, quatro derotas e 25 pontos (classificado)

8) França - seis vitórias, seis derrotas e 18 pontos (classificado)

9) Sérvia - seis vitórias, seis derrotas e 16 pontos (eliminado)

10) Holanda - cinco vitórias, sete derrotas e 17 pontos (eliminado)

11) Alemanha - três vitórias, nove derrotas e 10 pontos (eliminado)

12) Canadá - três vitórias, nove empates e 10 pontos (eliminado)

13) Cuba - três vitórias, nove derrotas e 8 pontos (eliminado)

14) Irã - duas vitórias, dez derrotas e 11 pontos (eliminado)

15) Bulgária - duas vitórias, dez derrotas e 8 pontos (eliminado)

16) China - duas vitórias, dez derrotas e 6 pontos (eliminado)

Como funciona as quartas de final da Liga das Nações

Dezesseis seleções jogam a primeira etapa da Liga das Nações de vôlei masculino e feminino. Os times jogam entre si por três semanas, onde cada vitória conta para obter uma boa colocação na tabela. São 12 partidas para cada seleção, sendo quatro jogos por semana.

Os oito primeiros na tabela avançam para a fase eliminatória (ou segunda fase da Liga das Nações). Aí, começa a disputa de verdade no torneio de vôlei masculino. As quartas de final são definidas por cruzamento olímpico, ou seja, o primeiro joga contra o oitavo e assim sucessivamente.

Daí, disputa-se a semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final. Todos os jogos vão acontece na Ergo Arena, em Gdansk, na Polônia.

Chaveamento do vôlei masculino da Liga das Nações

Estados Unidos, França, Itália e Argentina estão de um lado da chave. Do outro, Brasil, Polônia, Japão e Eslovênia brigam nas quartas de final e semifinal até o lugar mais alto do pódio.

Confiar o chaveamento completo com todas as datas.

QUARTAS DE FINAL:

Estados Unidos x França

Quarta-feira, 19/07 às 12h

Itália x Argentina

Quarta-feira, 19/07 às 15h

Japão x Eslovênia

Quinta-feira, 20/07 às 12h

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h

SEMIFINAL

Estados Unidos ou França x Itália ou Argentina

Sábado, 22/07 às 12h

Japão ou Eslovênia x Polônia ou Brasil

Sábado, 22/07 às 15h

TERCEIRO LUGAR

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Domingo, 23/07 às 12h

FINAL

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

