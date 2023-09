Classificação da semifinal do Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino

Veja como está a classificação do Sul-Americano de vôlei feminino sub 17 - Foto: Reprodução/Getty Images

Primeira edição do torneio internacional reúne sete seleções em Lima, no Peru

O Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino chega na semifinal neste sábado, 30 de setembro, com o Brasil liderando o grupo B. Veja a classificação dos times e confira quem tem mais chances de chegar ao pódio no domingo, 1 de outubro, no Ginásio Coliseo Miguel Grau, em Lima, no Peru.

Classificação do Sul-Americano vôlei feminino sub 17

Sete seleções participam da primeira edição do Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino. As equipes são divididas em dois grupos e os times jogam entre si por turno único, sob o sistema de pontos corridos. No grupo A tem Argentina, Peru e Bolívia, enquanto o grupo B vem com Brasil, Equador, Chile e Colômbia

Com o fim das rodadas, os dois melhores classificados de cada grupo avançaram para a semifinal, enquanto os outros times disputam o quinto e sexto lugar. Não há premiação em dinheiro, mas os times ganham medalhas de bronze, prata e ouro, além de conquistar a classificação para o Mundial 2024 da categoria.

GRUPO A DO SUL-AMERICANO SUB 17

1 Argentina - 5 pontos

2 Peru - 4 pontos

3 Bolívia - 0 pontos

GRUPO B DO SUL-AMERICANO SUB 17

1 Brasil - 9 pontos

2 Equador - 5 pontos

3 Chile - 3 pontos

4 Colômbia - 1 ponto

Tabela final do Sul-Americano sub 17

Todas as disputas da segunda fase no Sul-Americano de vôlei feminino são únicas, isto é, quem ganhar avança e quem perde vai jogar o terceiro lugar em busca da medalha de bronze.

Caso as seleções empatem em 2 a 2, o tie-break vai decidir quem será o vencedor da partida. A diferença é que o set vai até os 15 pontos, mantendo a diferença de dois pontos.

QUINTO E SEXTO LUGAR

Bolívia x Chile

Sábado, 30/09 às 16h

Onde assistir: Youtube @voleysur

SEMIFINAL

Argentina x Equador

Sábado, 30/09 às 18h

Onde assistir: Youtube @voleysur

SEMIFINAL

Peru x Brasil

Sábado, 30/09 às 20h

Onde assistir: Youtube @voleysur

TERCEIRO LUGAR DO SUL-AMERICANO

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Domingo, 01/10 sem horário definido

Onde assistir: Youtube @voleysur

FINAL DO SUL-AMERICANO

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 01/10 sem horário definido

Onde assistir: Youtube @voleysur

Quem é Fofão, a treinadora do Brasil de vôlei feminino?

Hélia Rogério de Souza, também conhecida como Fofão, é a treinadora do time do Brasil sub 17 de vôlei feminino no Sul-Americano em Lima, no Peru. A ex-atleta coleciona três medalhas olímpicas, sendo duas de bronze em 1996, em Atlanta, e em 2000, em Sydney, e ouro em 2008, em Pequim.

A jogadora começou a jogar vôlei no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, no Ibirapuera, seguindo para o Pão de Açúcar/Paineiras Esporte Clube. Ela também tem passagem por São Caetano, Tietê, São Bernardo, Minas, Rexona-Ades, Perugia e Fenerbahçe Acibadem.

Na Seleção, jogou as edições de 1992, em Barcelona, depois Atlanta, em 1996, Sydney em 2000, Atenas em 2004 e por fim em Pequim, em 2008.

