Próximo jogo do Brasil vôlei masculino vai ser contra a República Tcheca

A Seleção Brasileira estreou com vitória no Pré-Olímpico de vôlei masculino em jogo contra o Catar por 3 x 0, e já tem novo compromisso marcado. No domingo, 01 de outubro, 10h, horário de Brasília, os brasileiros retornam ao Maracanãzinho para enfrentar a República Tcheca pela segunda rodada do grupo A, com sede no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo na TV aberta.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino no domingo

O próximo jogo do Brasil de võlei masculino, em disputa contra os Tchecos, vai ser às 10h de domingo, 01, com transmissão da TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Nalbert e Fabi Alvim. Também dá para assistir no Sportv 2 em operadoras de TV por assinatura, além do pay-per-view VB TV.

Com a vitória em cima do Catar, o Brasil assume a primeira posição do grupo A no Pré-Olímpico, onde também estão Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia. Todos os jogos vão ser em pontos corridos, onde o tie-break define em caso de empate nos sets.

PRÓXIMOS JOGOS DO BRASIL DE VÔLEI MASCULINO

Brasil x República Tcheca | SEGUNDA RODADA | Globo, SporTV 2 e VBTV

Domingo, 01 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Brasil x Alemanha | TERCEIRA RODADA | SporTV 2 e VBTV

Terça-feira, 03 de outubro às 20h30 (horário de Brasília)

Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Brasil x Ucrânia | QUARTA RODADA | SporTV 2 e VBTV

Quarta-feira, 04 de outubro às 20h30 (horário de Brasília)

Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Brasil x Cuba | QUINTA RODADA | SporTV 2 e VBTV

Sexta-feira, 06 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Brasil x Irã | SEXTA RODADA | SporTV 2 e VBTV

Sábado, 07 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Brasil x Itália | SÉTIMA RODADA | Globo, SporTV 2 e VBTV

Domingo, 08 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Globo e Sportv exibirão jogos do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino

Quantas vagas estão disponíveis no Pré-Olímpico?

Seis vagas olímpicas para os Jogos de Paris são distribuídas para as equipes que jogam o Pré-Olímpico de vôlei masculino entre setembro e outubro. A França, país que recebe o evento, já tem a vaga assegurada em todas as modalidades, incluindo o vôlei.

Disputado em três sedes diferentes, o Pré-Olímpico separa 24 equipes em três grupos de oito cada onde jogam entre si por turno único, isto é, se enfrentam apenas uma vez. Ao fim dos confrontos no próximo domingo, 8 de outubro, os dois primeiros de cada grupo avançam para as Olimpíadas.

No grupo A, com sede no Rio de Janeiro, estão Brasil, Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia. Já no grupo B, em Tóquio, ocupam Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia.

Já o grupo C, em Xi'an, tem Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia.