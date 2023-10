Classificação do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino após o Irã

Classificação do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino após o Irã

Sem sustos e com folga, a Seleção Brasileira de vôlei masculino bateu o Irã ao fechar os três sets consecutivos. A equipe segue viva na classificação em busca da vaga olímpica, com 13 pontos, pronta para o tudo ou nada na última rodada do Pré-Olímpico com o apoio incondicional da torcida no Maracanãzinho.

Brasil na classificação do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Com a vitória do Brasil contra o Irã e o triunfo de Cuba em cima da Itália, a classificação do grupo A está mais embolada do que nunca. As seleções de Alemanha, Brasil, Cuba e Itália possuem chances de avançarem direto para as Olimpíadas de Paris, mas apenas duas é que vão carimbar o ticket para a capital francesa.

A vitória contra o Irã mantém o folego do Brasil de vôlei masculino. Segundo colocado com 13 pontos, o sexteto de Renan Dal Zotto só depende de si mesmo para se classificar, ou seja, tem que conseguir pelo menos três pontos contra a Itália na última rodada. Se perder, está fora e aí tem que brigar no ranking mundial.

A sétima e última rodada do Pré-Olímpico, no Maracanãzinho, começa com Brasil e Itália às 10h; depois, às 13h30, é a vez de Irã e Cuba se enfrentarem; daí, entram em cena Ucrânia e Alemanha a partir das 17h e, para encerrar o torneio, República Tcheca e Catar às 20h30.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO ATUALIZADA

1) Alemanha - 15 pontos (cinco vitórias)

2) Brasil - 13 pontos (cinco vitórias e uma derrota)

3) Itália - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

4) Cuba - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

5) Ucrânia - 7 pontos (duas vitórias e três derrotas)

6) República Tcheca - 4 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

7) Irã - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

8) Catar - 0 pontos (cinco derrotas)

Saiba se o Bruninho do vôlei é casado ou solteiro

Como funciona a classificação no ranking?

Se o Brasil não conseguir a vaga nos Jogos Olímpios de Paris através do Pré-Olímpico, aí terá que tentar a sorte pelo ranking mundial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. Cada vitória que a seleção marca, ela fatura pontos na lista e consequentemente uma melhor colocação.

Seis vagas são distribuídas no Pré-Olímpico de vôlei masculino. A França tem a vaga garantida, enquanto as outras cinco são asseguradas para as seleções através do ranking mundial de vôlei. O regulamento prevê que equipes de continentes que ainda não se classificaram terão vantagens.

Para deixar a situação ainda mais dramática, a Argentina não conseguiu a vaga pelo qualificatório, por isso se o Brasil ficar fora das Olimpíadas pelo Pré-Olímpico, aí terá que brigar no ranking em confronto direto com os argentinos.

Atualmente, o Brasil é o 5º colocado com 333.10, atrás da Polônia, Estados Unidos, Itália e Japão. Já a Argentina é a sexta com 309.74, diferença brutal entre as duas. Porém, elas ainda vão jogar a Liga das Nações e provavelmente o Sul-Americano na próxima temporada.

Onde assistir o jogo do Brasil e Itália no domingo?

A Globo vai transmitir o jogo do Brasil e Itália de vôlei masculino no domingo dentro do programa 'Esporte Espetacular', às 10h, com narração de Luis Roberto e comentários de Fabi Alvim e Nalbert. Já no canal Sportv 2 a cobertura fica responsável por Jader Rocha e Marco Freitas.

A partida será transmitida para todos os estados do país em ambos os canais. A diferença é que um pode ser assistido de graça, na TV aberta, e o outro só funciona para assinantes da TV paga, como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Quem prefere assistir na internet pode acessar o Globoplay e ver a retransmissão do canal aberto de graça, basta fazer o cadastro na Conta Globo. Já o VB TV, pay-per-view da federação, está disponível para assinantes no site (www.vb.tv) e no aplicativo.

Leia também:

Veja a tabela atualizada de jogos da Superliga de vôlei masculino na temporada