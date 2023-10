Classificação do Brasil vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos 2023

Em duas rodadas já disputadas, a Seleção Brasileira de vôlei feminino assegurou a sua vaga com antecedência para as eliminatórias dos Jogos Pan-Americanos. Veja como está a classificação dos dois grupos antes da terceira e última rodada nesta segunda-feira, 23 de outubro.

Classificação vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Brasil e República Dominicana lideram os seus grupos, A e B respectivamente, no vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Com 10 pontos, cada uma das equipes venceu as duas partidas na fase classificatória para garantir o ingresso até a próxima etapa.

O primeiro de cada grupo avança direto para a semifinal, enquanto o segundo e terceiro lugar jogam as quartas de final. Ainda há espaço para a briga no quinto, sexto e sétimo lugar na classificação geral, mas sem chances de medalhas.

GRUPO A | Classificação vôlei feminino no Pan

1 Brasil - 10 pontos (duas vitórias)

2 Porto Rico - 6 pontos (uma vitória e uma derrota)

3 Argentina - 4 pontos (uma vitória e uma derrota)

4 Cuba - 0 pontos (duas derrotas)

GRUPO B | Classificação vôlei feminino no Pan

1 República Dominicana - 10 pontos (duas vitórias)

2 México - 5 pontos (uma vitória e uma derrota)

3 Chile - 5 pontos (uma vitória e uma derrota)

4 Colômbia - 0 pontos (duas derrotas)

Saiba qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino

Elenco do Brasil feminino no Pan

Para brigar diretamente pelo ouro, a CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, entregou à Paulo Coco, atual comandante do Praia Clube e auxiliar de José Roberto Guimarães, a missão de comandar o elenco brasileiro de vôlei feminino no Pan de Santiago.

O grupo não é o mesmo do Pré-Olímpico, qualificatório disputado por vagas nas Olimpíadas de Paris, mas traz algumas atletas que são bem conhecidas do público. A seleção de jogadoras foi feita por Paulo Coco antes mesmo do início da competição para o treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro.

A convocação tem as levantadoras Carol Leite e Naiane, as opostas Sabrina e Tainara, as ponteiras Aline Segato, Maiara Basso e Talia Costa, a ponteira/oposta Helena, as centrais Larissa, Lorena e Luzia, e a líbero Lais. Maiara Basso jogou o Pré-Olímpico enquanto Helena, Aline e Luzia estavam na conquista do bronze no Mundial sub-21 em agosto.

Vôlei no Pan 2023

Modalidade disputada nos Jogos Pan-Americanos desde 1955, na edição de Santiago o vôlei feminino é jogado por oito seleções divididas em dois grupos, A e B, e que disputam o torneio na classificatória e a eliminatória.

A primeira etapa divide as equipes em dois grupos de quatro que jogam entre si em turno único, em três rodadas com pontos corridos. Aqui, o objetivo de cada time que disputa o vôlei no Pan é conquistar o máximo de pontos possível para brigar até a próxima etapa

Ao fim das três rodadas, o primeiro colocado de cada grupo avança para a semifinal direto, enquanto o segundo e terceiro disputarão as quartas de final, dando início a etapa eliminatória. Sempre em partida única, começam os confrontos pelas medalhas durante as finais ao primeiro, segundo e terceiro lugar no pódio. A exceção são os embates pelo quinto, sexto e sétimo lugar na classificação, que não levam medalhas para casa.

Como funciona a pontuação no Pan

O valor dado por vitórias no Pan é diferente de competições organizadas pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, como o Pré-Olímpico. O placar de 3 sets a 0 dá cinto pontos ao vencedor, enquanto um resultado de 3 x 1 entrega quatro ao time que ganhar a partida e um ao perdedor. Se o placar terminar em 3 a 2, a regra soma três pontos para o time que venceu e dois ao perdedor.

Brasil no Pan 2023

Em duas rodadas, o Brasil conseguiu marcar 10 pontos para ter assim o seu espaço nas eliminatórias. Agora, só precisa se esforçar para vencer também o terceiro e último desafio até alcançar a semifinal. O adversário das brasileiras na terceira rodada é o adversário direto Porto Rico, com seis pontos, no grupo A. Favorito, o Brasil deve faturar os pontos necessários para terminar a sua campanha em primeiro lugar.

Desde a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, há 68 anos, o Brasil faturou quatro medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze no vôlei feminino. Em 2019, em Lima, o grupo alcançou a briga pela medalha de bronze mas perdeu para a Argentina. Por isso, Santiago é a chance do elenco subir ao lugar mais alto do pódio depois de 12 anos após a última celebração do ouro, conquistado em Guadalajara, no México.

O maior campeão do vôlei feminino no Pan é Cuba, com oito medalhas de ouro

