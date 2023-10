Com o fim do Pré-Olímpico, a equipe brasileira tem pela frente o torneio internacional em Santiago

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino em 2023 é no Pan-Americano

Após a heróica classificação para as Olimpíadas de Paris 2025, o próximo desafio da Seleção Brasileira de vôlei masculino vai ser a busca pela medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no mês de outubro este ano. Confira as principais informações sobre o próximo jogo e quem serão os representantes do Brasil.

Tabela de jogos do Brasil de vôlei masculino

Em Santiago, no Chile, o Brasil de vôlei masculino vai jogar os Jogos Pan-Americanos 2023 de 21 a 26 de outubro, na Arena Parque O'Higgins. A tabela será divulgada pelo Comitê Organizados do Pan de Santiago nos próximos dias, já que faltam apenas 12 dias para o início da competição.

No vôlei masculino do Pan disputam as seleções de Brasil, Chile, México, República Dominicana, Cuba, Argentina, Colômbia e Canadá. Como é o país anfitrião, o Chile é o único que assegura a sua vaga automaticamente, enquanto os outros passam por qualificatórias.

Início da competição de vôlei masculino = 21 de outubro de 2023

Final do vôlei masculino = 26 de outubro de 2023

Saiba quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino

Como funciona o vôlei nos Jogos Pan-Americanos?

Assim como as Olimpíadas, o vôlei masculino também tem é tradicional nos Jogos Pan-Americanos, torneio que reúne apenas seleções do continente americano de quatro em quatro anos. O evento é totalmente organizado pelo Comitê Organizados do Pan de Santiago.

Oito equipes masculinas vão jogar a modalidade em Santiago, divididas em dois grupos de quatro onde jogam entre si por turno único. Sob o sistema de pontos corridos, cada confronto dá pontos para a nação melhorar a sua colocação na tabela.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais, enquanto os terceiros vão jogar o quinto lugar, enquanto os últimos vão disputar o sétimo e sexto lugar na classificação geral, sem medalhas. Daí, começam as semifinais, disputa pelo bronze e a final, sempre em partida única.

Elenco do Brasil de vôlei masculino

Após o Pré-Olímpico de vôlei masculino, o treinador Renan Dal Zotto estará de volta ao trabalho no fim de outubro para comandar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O comandante escolheu 12 nomes para representar o país no torneio, com destaque para Darlan, estrela do Brasil no qualificatório.

Honorato, Lukas Bergmann e Otávio, atletas que disputaram o Pré-Olímpico, também estão na lista. Já Felipe Roque, fora do Pré-Olímpico porque pediu dispensa, também foi convocado por Renan. Já Leal, veterano e experiente jogador, ainda não tem data para voltar à seleção.

Líbero: Maique

Levantadores: Thiaguinho e Brasília

Opostos: Darlan e Felipe Roque

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lukas Bergmann e Maicon

Centrais: Otávio, Judson e Thiery

Onde assistir o vôlei nos Jogos Pan-Americanos do Chile?

Nenhuma emissora de televisão comprou os direitos de transmissão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Pela primeira vez, o serviço de streaming oficial do Comitê Olímpico do Brasil fará a transmissão exclusiva de todas as modalidades no evento.

Em parceria com a CazéTV e a Time Brasil no Youtube, é possível ver todos os duelos do Brasil, classificatórios e eliminatórios, além de finais, de graça pela plataforma de vídeos ao vivo com imagens. Não precisa de assinatura, é só procurar os canais e curtir.

Tradicionalmente, os canais Sportv exibiam os principais esportes do Pan, mas este ano a emissora não deu indícios de que compraria os direitos. Com isso, ps direitos de imagem pertencem somente ao COB.

