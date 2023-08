Tabela de jogos do Campeonato Paulista de vôlei masculino 2023

O Campeonato Paulista de vôlei masculino começou em 18 de agosto e segue até outubro com oito times do estado na disputa. O torneio reunirá os elencos em duas fases em prévia do que vem por aí na Superliga, por isso saiba onde assistir e como funciona a competição.

Como funciona o Campeonato Paulista de vôlei masculino em 2023?

O formato do Campeonato Paulista de vôlei masculino mudou. Este ano, as oito equipes serão colocadas em um mesmo grupo onde todas jogam contra todas por sete rodadas, desde 18 de agosto até 29 de setembro. No sistema de pontos corridos, cada vitória garante pontos aos clubes na classificação.

As partidas terão o formato clássico de disputa: Cada set irá até 25 pontos. Caso as equipes empatem em 24 pontos, o set só termina quando uma delas abrir 2 pontos de vantagem. Vence quem fizer 3 sets primeiro. A vitória sem tie-break (ex.: 3 a 1 ou 3 a 0) dará três pontos ao ganhador e nenhum ao perdedor. No entanto, se houver necessidade, o 5º set será de até 15 pontos e, neste caso, o ganhador conquista apenas dois pontos e a seleção derrotada leva um ponto.

Além do Campinas, atual campeão estadual, as equipes de Climed/Atibaia, Guarulhos, Super Vôlei Santo André, SESI SP, Farma Conde São José, Suzano Vôlei e Vôlei Futuro Araçatuba também jogam o Campeonato Paulista de vôlei masculino.

A primeira fase acaba em 29 de setembro, com as posições da classificação da primeira fase determinando os confrontos das quartas de final, semifinal e a final. As quartas ainda não têm datas definidas para serem disputadas, com previsão para o fim de outubro, segundo a Federação Paulista de Vôlei.

Serão dois jogos e o Golden Set, ou seja, um 'novo jogo' disputado por apenas um set, atuando como um jogo de desempate. Os vencedores seguem para as semifinais e a final, com melhor de três jogos onde avança de fase quem ganhar dois primeiro.

A primeira fase do Campeonato Paulista 2023 não tem transmissão, mas a partir da fase eliminatória os jogos terão exibidos ao vivo pelos canais Sportv, na TV paga.

Tabela do Campeonato Paulista de vôlei masculino 2023

A primeira fase consiste de sete rodadas em pontos corridos, onde todos os participantes se enfrentam. Os oito jogam as quartas de final, onde a colocação de cada um vai determinar os confrontos do mata-mata.

PRIMEIRA RODADA - Campeonato Paulista de vôlei masculino

Sexta-feira, 18/08 – Sesi SP 2 x 3 Super Vôlei Santo André - Arena Paulo Skaf, em Bauru

Sábado, 19/08 – Araçatuba 0 x 3 Vôlei Renata - Ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba

Sábado, 19/08 – Suzano Vôlei 3 x 0 Climed/Atibaia - Arena Suzano

Segunda-feira, 21/08 – Vedacit Vôlei Guarulhos 3 x 0 Farma Conde São José -Gin. Ponte Grande, em Guarulhos

SEGUNDA RODADA

Sexta-feira, 25/08 – 19h30 – Climed/Atibaia x Sesi SP – Gin. Elefantão

Sexta-feira, 25/08 – 19h30 – Vôlei Renata x Super Vôlei Santo André - Ginásio Taquaral

Sexta-feira, 25/08 – 20h – Farma Conde São José x Suzano Vôlei - São José dos Campos

Domingo, 27/08 – 18h – Vôlei Guarulhos x Araçatuba - Ginásio Ponte Grande

TERCEIRA RODADA - Campeonato Paulista de vôlei masculino

Sexta-feira, 01/09 – 19h30 – Super Vôlei Santo André x Araçatuba - Ginásio Pedro Dellantonia

Sexta-feira, 01/09 – 19h30 – Vôlei Renata x Climed/Atibaia - Ginásio Taquaral

Sábado, 02/09 – 20h – Farma Conde São José x Sesi SP - Arena Farma Conde

Sábado, 02/09 – 18h – Suzano Vôlei x Vôlei Guarulhos - Arena Suzano

QUARTA RODADA

Sexta-feira, 08/09 – 19h – Sesi SP x Volei Guarulhos - Arena Paulo Skaf

Sexta-feira, 08/09 – 20h – Farma Conde São José x Vôlei Renata - Arena Farma Conde

Sexta-feira, 08/09 – 19h30 – Climed/Atibaia x Super Vôlei Santo André - Ginásio Elefantão

Sábado, 09/09 – 18h – Suzano Vôlei x Araçatuba - Arena Suzano

QUINTA RODADA - Campeonato Paulista de vôlei masculino

Sexta-feira, 15/09 – 19h30 – Super Vôlei Santo André x Farma Conde São José - Ginásio Pedro Dellantonia

Sexta-feira, 15/09 – 19h30 – Vôlei Renata x Vôlei Guarulhos - Ginásio Taquaral

Sábado, 16/09 – 17h – Sesi SP x Suzano Vôlei - Arena Paulo Skaf

Sábado, 16/09 – 18h – Araçatuba x Climed/Atibaia - Ginásio Plácido Rocha

SEXTA RODADA

Sexta-feira, 22/09 – 19h – Sesi SP x Araçatuba - Arena Paulo Skaf

Sexta-feira, 22/09 – 19h30 – Climed/Atibaia x Farma Conde São José - Ginásio Elefantão

Sábado, 23/09 – 18h – Suzano Vôlei x Vôlei Renata - Arena Suzano

Sábado, 23/09 – 18h – Vôlei Guarulhos x Super Vôlei Santo Andre - Ginásio Ponte Grande

SÉTIMA RODADA - Campeonato Paulista de vôlei masculino

Sexta-feira, 29/09 – 19h30 – Araçatuba x Farma Conde São José - Ginásio Plácido Rocha

Sexta-feira, 29/09 – 19h30 – Vôlei Guarulhos x Climed/Atibaia - Ginásio Ponte

Sexta-feira, 29/09 – 19h30 – Super Vôlei Santo André x Suzano Volei - Ginásio Pedro Dellantonia

Sexta-feira, 29/09 – 19h30 – Vôlei Renata x Sesi SP - Ginásio Taquaral

Quem é o atual campeão paulista de vôlei?

Tricampeão paulista, o Campinas é o atual vencedor do estadual. Na final do ano passado, o elenco do interior venceu o Vôlei Guarulhos e conquistou o terceiro troféu para a sua estante, subindo um degrau na lista de maiores campeões do Paulista de Vôlei masculino.

Treze times já conquistaram a taça do Campeonato Paulista, onde o Suzano é o maior campeão de todos os tempos com 10 títulos, seguido do ADC Pirelli com sete troféus, e o Banespa e Taubaté com seis cada. A primeira edição do masculino foi disputada em 1955, com triunfo do CA Adamus, time que não existe mais.

A seguir, a lista completa de todos os ganhadores do Paulista de vôlei masculino.

EC União Suzano - 10 títulos

ADC Pirelli - 7 títulos

EC Banespa e Taubaté - 6 títulos

Paulistano - 5 títulos

SESI SP - 4 títulos

Campinas - 3 títulos

Santos FC, Telesp Clube e Pinheiros - 2 títulos

EC Santo André, São Paulo FC e Araçatuba - 1 título

